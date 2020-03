Covid-19 al San Carlo, la Fials Potenza denuncia: “Rotazione giornaliera degli infermieri nei reparti. Illegitimo”

La Fials di Potenza denuncia con forza le pratiche diffuse al San Carlo dove, per fronteggiare l’emergenza Covid, si naviga a vista facendo ruotare giornalmente il personale infermieristico tra reparti diversi. Non si riesce invece, in alcun modo, a tamponare la grave carenza di personale Oss nei reparti Covid. Proprio quest’area richiede un investimento fortissimo in risorse umane per l’assistenza a persone malate che non possono ricevere il minimo supporto familiare.

La Segreteria Territoriale della Fials ha perciò scritto alla Direzione generale per segnalare l’uso “indiscriminato e illegittimo” del personale infermieristico. Sono ormai prassi quotidiane gli spostamenti repentini in reparti diversi da quelli di appartenenza. Così si interrompe la continuità assistenziale e si disperdono le competenze accumulate dal personale in anni di attività specializzata.

“I reparti che più soffrono il turn-over – sottolinea il segretario provinciale Giuseppe Costanzo – sono Malattie Infettive, Rianimazione e Pronto Soccorso, reparti che registrano estreme carenze di personale sia infermieristico sia OSS. La Fials contesta la modalità di spostamento. In questo modo non si può tracciare il percorso imposto a questi professionisti. Si determinano così gravi conseguenze e incertezze in materia di tutela della salute e sicurezza lavorativa. Un’aperta violazione dell’assioma che fonda i provvedimenti governativi per il contenimento del contagio COVID-19. La promiscuità del personale aumenta il rischio che il contagio si propaghi ulteriormente da un Servizio ad un altro.