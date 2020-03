La stampa salernitana scrive a De Luca e vertici Asl Salerno: “Vogliamo dati chiari su emergenza Covid-19”

La stampa salernitana, con il sostegno del dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, scrive al Governatore Campano, Vincenzo De Luca, al Direttore Generale dell’ASL di Salerno, Mario Iervolino, al Commissario Straordinario dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Vincenzo D’Amato e al Prefetto della Provincia di Salerno Francesco Russo. Al centro del documento la richiesta da parte delle testate giornalistiche salernitane di “accedere ai dati della crisi, senza correre il rischio di cadere in errore, creare falsi allarmismi e senza partecipare a uno sterile balletto di numeri, frutto di fughe incontrollate di notizie”.

Le testate firmatarie del documento sono 19, sono tutte spinte dalla convinzione che per fornire una corretta informazione ai cittadini, la stampa debba avere accesso a dati ufficiali. Nello specifico si chiede di venire a conoscenza del ” Numero tamponiVi.D.19 effettuati; Numero positiviVi.D.19 rilevati; Numero decessi per Co.Vi.D.19; Numero posti lettoVi.D.19; Numero posti letto terapia intensiva per ciascun presidio ospedaliero e/o Co.Vi.D.19 Hospital”.

Le testate firmatarie sono: Tv Oggi – LCN 71 , Sud TV – LCN 663; Italia 2 TV – LCN 277; La TV di Gwendalina – LCN 668; InfoCilento.it; Radio Alfa; Stile TV – LCN 619; Cilento Channel – LCN 636; Uno TV – LCN 646; 105 TV – LCN 96; OndaNews.it; Set TV – LCN 669; OcchioNotizie.it; Anteprima24.it; GiornaledelCilento.it; SalernoToday.it; OttoChannel LCN 696; Rta Live;Telenuova – LCN 85



Di seguito il documento integrale:

L’Emergenza Coronavirus – come per il resto d’Italia- sta preoccupando in crescendo la Provincia di Salerno. La popolazione locale, confinata nelle proprie abitazioni, come mai prima d’ora attende di essere resa informata in merito alla situazione che sta vivendo il territorio, ricercando in tutti gli organi di stampa, cartacei, radiofonici, televisivi e online, la massima chiarezza e rappresentazione della realtà che ci circonda.

Noi giornalisti del territorio, con il sostegno dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, intendiamo portare avanti il nostro compito con rinnovata responsabilità e chiarezza consci del ruolo che l’informazione sta avendo in questo periodo di emergenza.

Per poter essere chiari, precisi e puntuali nell’esposizione informativa e per non ingenerare confusione e disorientamento in chi segue le nostre rispettive edizioni abbiano necessità di accedere ai dati della crisi, senza correre il rischio di cadere in errore, creare falsi allarmismi e senza partecipare a uno sterile balletto di numeri, frutto di fughe incontrollate di notizie.

Tutti noi, pur se nella nostra indipendenza individuale, intendiamo svolgere il nostro compito nel modo migliore, consapevoli che il periodo storico, ci invita a essere ancor più attenti a ciò che raccontiamo.

Ciò premesso noi giornalisti, voci narranti del territorio salernitano, con il sostegno dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, chiediamo di essere messi nella condizione di ricevere tutti allo stesso tempo e modo con cadenza quotidiana per ciascun comune della Provincia di Salerno:

Numero tamponi Vi.D.19 effettuati ;

Vi.D.19 ; Numero positivi Vi.D.19 rilevati ;

Vi.D.19 ; Numero decessi per Co.Vi.D.19

per Co.Vi.D.19 Numero posti letto Vi.D.19;

Vi.D.19; Numero posti letto terapia intensiva per ciascun presidio ospedaliero e/o Co.Vi.D.19 Hospital.

L’occasione è utile a ringraziarvi anticipatamente per ciò che state facendo e ciò che vorrete fare per dar soddisfazione alla nostra causa.

Salerno lì, 30 marzo 2020″