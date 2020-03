“L’ospedale di Sant’Arsenio diventi CovidCenter”, l’appello del consigliere provinciale Giuseppe Ruberto al direttore dell’Asl

Il consigliere provinciale, Giuseppe Ruberto, ha scritto una lettera al direttore generale dell’Asl di Salerno sulla situazione nel Vallo di Diano.

“La popolazione del Vallo di Diano-Tanagro – scrive il consigliere – è fortemente preoccupata per il dato sempre più allarmante dell’aumento del numero dei contagi da Covid-19; tale stato d’animo è giustificato per l’alto rischio già

accertato. Infatti, alcuni Comuni del comprensorio sono stati oggetto di provvedimento da parte della Regione Campania con divieto di allontanamento e di accesso da parte di tutti gli individui per i Comuni di Sala

Consilina, Polla, Atena Lucana, Caggiano e da poi, anche, per il Comune di Auletta. Le Comunità sono profondamente scosse e addolorate per le premature scomparse per Covid-19. Ne consegue, quindi, la necessità di adottare scelte rapide e provvedimenti immediati a tutela della salute dei cittadini del territorio. Prendo atto degli adempimenti già adottati per affrontare nell’immediato l’emergenza Covid-19 presso l’Ospedale di Polla. Detti provvedimenti, a parere dello scrivente, sono da ritenersi insufficienti per un territorio così vasto e già ad alto rischio accertato. Pertanto, si invita la S.V. a voler prendere in esame con urgenza la necessità di individuare un COVIDHOSPITAL presso la struttura sanitaria di Sant’Arsenio (ex presidio ospedaliero) a supporto dell’Ospedale di Polla per garantire la tutela della salute dei Cittadini del Vallo di Diano e delle zone interne limitrofe, visto i numeri sempre più crescenti di persone risultate positive, nonostante un numero decisamente basso di tamponi già eseguiti. Occorre agire in fretta per scongiurare, sin da subito, il dramma di non poter far fronte alle necessità e alle esigenze territoriali per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Con forte senso di responsabilità, mi unisco ai numerosi accorati appelli a tutela del diritto alla salute per un territorio fortemente provato da un’emergenza con dati sempre più preoccupanti. Nel porgerLe i miei saluti, colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale sanitario e i volontari per il prezioso lavoro che hanno svolto da sempre e che stanno svolgendo in questo particolare momento storico con dedizione e forte sacrificio”.