Il destino dell’ospedale di Sant’Arsenio tra emergenza del territorio e schermaglie politiche

Se il fronte emergenziale riguarda il contenimento del contagio nel Vallo di Diano e la ricerca di restringerlo, con i sindaci impegnati ognuno nel proprio comune ad affrontare il mostro (con poco lavoro comune stando a quando traspare), se il fronte sanitario per ora è concentrato al “Luigi Curto”, quello politico è spostato in questa fase sull’ospedale di Sant’Arsenio, da tempo dimenticato.

Da qualche giorno il presidente del Parco, Tommaso Pellegrino, ha rilanciato l’idea di un Covid-center nella struttura. Un’idea nata soprattutto da alcuni professionisti di Sant’Arsenio. Il Pd Salerno in una nota ha risposto – senza mai nominarlo – sul futuro della struttura: “Nell’ambito di un piano strategico globale già elaborato dalla Regione Campania, anche il presidio ospedaliero di Sant’Arsenio svolgerà una funzione importante nel contrasto al Coronavirus”, hanno scritto in merito al futuro dell’ospedale di Sant’Arseno. “Il programma – è scritto ancora sulla nota- predisposto dal presidente Vincenzo De Luca e attuato dall’ASL Salerno, prevede tra l’altro una destinazione specifica per il presidio di Sant’Arsenio per accogliere pazienti positivi Covid-19 asintomatici e/o pazienti positivi in attesa di due tamponi successivi negativi”. Una decisione quindi che dovrebbe essere di Asl Salerno e – in accordo – Regione viene annunciata dal Pd di Salerno salutata con favore dai senatori Castiello, Gaudiano e dal consigliere regionale Cammarano del Movimento 5 Stelle: “Accolto il nostro appello sull’utilizzo della struttura. Dopo la nostra lettera indirizzata al Ministro della Salute e al Capo della Protezione civile per sollecitare l’utilizzo del presidio ospedaliero di Sant’Arsenio, che attualmente ospita anche il servizio del 118, apprendiamo con favore la notizia che la struttura ospedaliera svolgerà una funzione importante nel contrasto al Coronavirus”. In questo contesto il sindaco di Polla, Rocco Giuliano, lancia un appello ai sindaci e cittadini. “Basta polemiche e passerelle politiche, dobbiamo essere uniti e puntare sull’ospedale di Polla”. Il sindaco Pica in una diretta Facebook ha rimandato a crisi passata le polemiche sulle varie “passerelle politiche” in merito al “SS Annunziata” e ribadito piena disponibilità, anche da un punto di vista di progettazione tecnica, con l’ausilio dell’ufficio tecnico comunale, a far avviare subito i lavori necessari all’ex struttura ospedaliera di Sant’Arsenio.

Ora la speranza è che l’ex ospedale di Sant’Arsenio in disuso da 10 anni, non diventi un bottino politico da sbandierare a destra o a sinistra, ma se deve essere utile a questa battaglia venga messo in piedi, anzi rimesso in piedi, per esigenze del territorio. Senza bandiere da issare sulla torre dei vincitori. Non ce ne sono.