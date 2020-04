In isolamento aumenta la violenza domestica. Il centro Aretusa di Atena Lucana: “Donne non siete sole. Contattateci”

E’ stata presa a schiaffi, calci e bastonate dal marito. E’ accaduto a Buccino ai tempi del Coronavirus e dell’isolamanto indispensabile per contenerlo. La vittima è una donna di 44 anni, violentata dal marito. Entrambi di origine rumena e genitori di un bambino di 8 anni che ha assistito alla scena di violenza. Un dramma che si ripete e che purtroppo aumenta con la convivenza forzata della quarantena. Restare in casa, per molte donne, non è un invito rassicurante: per chi è vittime di abusi domestici il periodo di isolamento forzato può significare un peggioramento dei maltrattamenti quotidiani. “Bambini e bambine, quindi, saranno più frequentemente testimoni diretti della violenza sulla propria madre, del rumore delle percosse e degli oggetti rotti, delle grida, delle minacce e degli insulti, spiega Save the Cildren. Saranno ancora più esposti a tristezza, angoscia, paura, disperazione (proprie e della loro mamma), potranno provare senso d’impotenza per l’incapacità nel fermare la violenza e senso di colpa per non essere stati in grado di contrastarla, con conseguenti danni sul piano emotivo, cognitivo, comportamentale.

Vivere in un contesto di violenza domestica mina profondamente il bisogno di sicurezza di bambini e bambine, alterando il loro benessere e compromettendo il loro sviluppo sotto diversi punti di vista”. Per questo il Centro Antiviolenza Aretusa di Atena Lucana ricorda che nonostante le restrizioni per il contenimento del Coronavirus, c’è sempre un’operatrice del centro pronta ad ascoltare e supportare le donne vittime di violenza. E’ attivo 24 ore su 24 il numero verde 800 413 300 o è possibile scrivere a cavaretusa@gmail.com. “Siete costrette a casa ma non al silenzio, per il vostro bene e quello dei vostri figli”.