La Commissione Pari Opportunità del Comune di Sala Consilina promuove l’iniziativa #CiStoDentro del dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei Ministri e della Ministra per le pari Opportunità Elena Bonetti. Il progetto è dedicato a tutti quei bambini e ragazzi che in queste ore stanno contribuendo ad osservare scrupolosamente le regole per il contenimento dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia COVID-19. L’intento è di offrire uno strumento digitale, un portale, per scoprire e sperimentare attività da fare a casa. Il portale è raggiungibile all’indirizzo htpp://famiglia.governo.it/ci-sto-dentro e si compone di sei sezioni:

(1) Infovirus – Questa sezione offre una descrizione adattata per la lettura da parte dei bambini di cos’è il nuovo coronavirus Sars-Cov-2, e la malattia che questo genera: Covid-19. La stessa sezione offre inoltre alcuni spunti ai bambini su quali comportamenti adottare in casa.

(2) Lo chiedo alla Ministra! – Questa sezione è pensata per offrire ai bambini ed alle famiglie un filo diretto con la Ministra Bonetti: un’occasione per risolvere dubbi, chiedere consigli, condividere la propria opinione e suggerire idee. Tramite la casella di posta dedicata, cistodentro@governo.it, le famiglie potranno inviare le domande che desiderano porre alla Ministra. Il Dipartimento pubblicherà le risposte in questa sezione, due volte a settimana.

(3) Io l’ho letto, e tu? – La terza sezione del portale contiene indicazioni utili alla pratica della lettura, per i genitori alla ricerca di novità editoriali dedicate al mondo dell’infanzia con cui intrattenere i bambini in casa. Il curatore editoriale, Federico Taddia, intervisterà scrittori ed autori di libri dell’infanzia, che avranno voce all’interno del sito. La prima intervista realizzata e pubblicata è con Sara Marconi, scrittrice di libri per l’infanzia.

(4) #CiStoDentro Live – Tramite questa sezione i bambini e le famiglie potranno seguire alcune dirette, ospitate dal Dipartimento sul proprio canale YouTube e condotte da Federico Taddia. La prima intervista sarà realizzata in diretta con la Ministra Bonetti, giovedì 26 marzo alle ore 12:00. Le successive interviste si terranno ogni giovedì alla stessa ora.

(5) #CiStoDentro Gallery – Questa sezione raccoglierà i contributi che i bambini e le famiglie vorranno inviare al Ministero e alla Ministra Bonetti nell’ambito dell’iniziativa: lettere, disegni, video e racconti. Per contribuire, è possibile inviare il materiale a cistodentro@governo.it. Per i contributi video in cui compaiono minori, è necessario inviare anche una liberatoria.

(6) Tempo liberato – La sesta ed ultima sezione del sito è dedicata ad offrire suggerimenti su come impiegare il tempo libero attraverso giochi, esperimenti e consigli rivolti direttamente a genitori e bambini impegnati ad intrattenere, ed intrattenersi, a casa. Sarà inoltre possibile conoscere notizie su selezionate associazioni enti e strutture che impegnano le loro attività per divertire i bambini ed i loro genitori.

La Commissione Pari opportunità, d’intesa con il Comune, estende questa iniziativa agli istituti scolastici presenti sul territorio cittadino. Chi vuole aderire può farlo inviando disegni, racconti, foto o video che raccontano questo particolare periodo che stiamo attraversando. I lavori possono essere presentati singolarmente o come gruppo classe e vanno inviati al seguente indirizzo email: cistodentrosala@gmail.com. Per le immagini è preferibile il formato jpg o png; per i video il formato mp4.

Unitamente all’elaborato va inviata la scheda di partecipazione allegata alla presente comunicazione.

Gli elaborati verranno inviati successivamente al portale nazionale #CiStoDentroGallery; a tutti coloro che aderiranno sarà conferito un attestato di partecipazione con menzione speciale consegnato in una giornata evento che sarà organizzata.

Curatore editoriale del progetto a livello nazionale è Federico Taddia, autore e giornalista esperto di comunicazione per le nuove generazioni vincitore del “premio Alberto Manzi” per la comunicazione educativa e del “premio Andersen” per la divulgazione scientifica dell’infanzia.