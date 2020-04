Su “Il Sole 24 Ore” la classifica degli esperti di cui gli italiani hanno più fiducia: al 1° posto il valdianese Giuseppe Ippolito!

E’ il tempo degli scienziati, è il tempo in cui tanti esperti ci raccontano del virus e di come comportarci. Ebbene, il Sole 24 ore ha pubblicato un sondaggio dell’Istituto Noto che mette al centro la competenza e la credibilità di questi esperti. Sono loro a rappresentare le vere “star” in tv, attraverso tante interviste, tanti collegamenti dal fronte degli ospedali, sono coloro a cui tanti di noi si affidano per capire ed orientarsi in questi giorni difficili. In quattro detengono lo scettro, al primo posto, con il 78% troviamo il professore Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma.

Grande fiducia, dunque, nel professore Ippolito, originario di Sant’Arsenio, che si classifica ai vertici tra gli scienziati. A lui segue Ilaria Capua con il 75% e terzi, in ex aequo, il virologo Roberto Burioni e Walter Ricciardi dell’Organizzazione mondiale della sanità con il 74%.

La credibilità e la competenza del professore Ippolito, che vengono riconosciute anche da questo sondaggio, non derivano solo dalla sua indiscussa conoscenza, ma anche da quella capacità di rendere comprensibile una materia difficile, la capacità di saper raccontare e decifrare informazioni molto tecniche infondendo fiducia in chi ascolta. Complimenti professore Ippolito, e grazie per questa sua capacità di comunicare con semplicità tale da far comprendere i messaggi giusti alle persone. Questo fa onore al suo grande impegno, e sia pure nel nostro piccolo, inorgoglisce la provincia di Salerno, il Vallo di Diano, in particolare a Sant’Arsenio. E’ lui – oggi come ieri – une delle eccellenza tra chi si occupa non solo della cura delle persone, ma anche della ricerca scientifica che lavora senza sosta per trovare soluzione al coronavirus.

MARGHERITA SIANI