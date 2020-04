Morte sospetta Covid-19 a Polla. Sull’ottantenne deceduto è stato effettuato il tampone

Un altro decesso nel Vallo di Diano, un ottantenne di Polla, Mario Priore è deceduto e il suo caso rientra nei sospetti Covid-19 perché in contatto con altre persone positive è deceduto questa mattina in casa. Aveva 80 anni e malattie pregresse in fase terminale. Il medico legale ha disposto la tumulazione come se fosse stato contagiato anche se non si ha ancora risultanza. Sono stati effettuati dei tamponi dopo il decesso e ancora non sono arrivati i risultati.

La famiglia comunica che nel cordoglio smentisce che già si stata accerta la positività, in attesa del tampone. “Sarà effettuato il protocollo Covid per quanto riguarda la positività ma per ora è sbagliato dire che si tratta di un contagiato. Aspettiamo il medico legale. Il 118 stanotte è arrivata a casa e ha decretato che è morte naturale. Aspettiamo che il medico legale decida il da farsi e con noi veniamo sottoposti a tamponi”.