A Polla il servizio Whatsapp per vedere nascere il proprio: il primo video è per la venuta al mondo del piccolo Carmine di Sala Consilina

Il parto, l’arrivo di figlio, è ovviamente una delle esperienze più belle della vita. Viverlo in questo momento, con l’emergenza Coronavirus, è complesso ma all’ospedale di Polla, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia diretto da Francesco de Laurentiis si è pensato a una soluzione per far vivere anche al papà il momento della nascita. Infatti per le varie disposizioni anti-Covid la donna in attesa è sola nel reparto e durante il parto e non può avere visita alcuna. Il personale del reparto, medici, infermieri, ostetrica e gli altri hanno così ancor di più aumentato le attenzioni e le cure nei confronti delle donne e dei neonati ma per permettere di far vivere l’emozione anche ai papà hanno ideato il servizio Whatsapp con il video del parto. La prima esperienza in questo genere è arrivata stamattina con la nascita di Carmine. Il piccolo, figlio di Carmen Cardone è venuto alla luce questa mattina e sta bene, come la mamma. E il papà ha atteso il video del primo vagito in auto, Gerardo Abate Checile ha potuto vedere suo figlio venire alla luce sul cellulare e sorridere di gioia. La coppia è stata anche seguita dal pediatra Vincenzo Garofalo e ha potuto vivere la gioia dell’arrivo figlio pur se a distanza con il medesimo sussulto emotivo. Con questo servizio Whatsapp che potrà essere utile non solo per il parto ma anche per le prime immagini del bebè ci sarà la medesima possibilità anche per i prossimi genitori.

A Polla il servizio Whatsapp per vedere nascere il proprio figlio, il primo è Carmine di Sala Consilina Pubblicato da Italia Due su Lunedì 6 aprile 2020