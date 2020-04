Nel reparto Covid-19 di Polla: scopriamo la “trincea” del Vallo di Diano contro il Coronavirus

In circa dieci giorni l’ospedale di Polla diretto da Luigi Mandia ha allestito il reparto Covid-19. Con le telecamere di Italia2tv siamo i primi a essere entrati in quella che può essere considerata in tutto e per tutto la prima linea del Vallo di Diano alla lotta al Coronavirus. Diverse centinaia di migliaia di euro, lavoro senza pari, per creare nel primo piano del nosocomio, un’intera area Covid-19, con ingresso riservato, “accettazione”, reparto per pazienti positivi, terapia intensiva e “post covid”, ovvero dove i pazienti negativi iniziano il percorso – sempre isolato – di uscita dal “Curto”. E mentre quindi si discute sull’apertura o meno dell’ospedale di Sant’Arsenio, tra proposte serie e alcune decisamente campate in aria, a Polla si è comunque provveduto a mettere in atto un’area all’avanguardia per tentare di arginare il mostro. Questo ricordando che il Vallo di Diano è stata, probabilmente, la prima area toccata in regione e con un numero di contagi altissimo rispetto alla popolazione. Ma anche rispetto ai tanti tagli alla sanità e all’ospedale di questi anni, con personale medico e infermieristico ridotto all’osso e con l’ “eliminazione” quasi voluta di numerose eccellenze. Ma è quanto ci sono le difficoltà che forse esce il meglio di un territorio e il reparto Covid-19, “abitato” da eroi in tuta bianca, medici e infermieri che lavorano a turnazione, sta affrontando il Coronavirus con rinnovato vigore. Questo anche alle numerose donazioni arrivate all’ospedale di Polla che hanno permesso l’arrivo di macchinari e di effettuare i lavori. Il reparto è diretto dal dottore Rubino e la divisione è frutto di un importante lavoro logistico. In questa battaglia però non bisogna neanche dimenticare altri due reparti fondamentali, il Pronto soccorso e soprattutto la Rianimazione e il suo dirigente, il dottore De Angelis, che – stando a quando emerso – tanto ha dato e sta dando in questa emergenza, sia dal punto di vista dell’esperienza sia dal punto vista professionale. Altro rinforzo di queste ore è l’arrivo a Polla un infettivologo h24. Si tratta del dottore Renato Santoro dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Il dottore Santoro ha incontrato a Polla il coordinatore dell’area Covid, dottor Rubino, e l’equipe medica composta, tra gli altri, dai dottori De Angelis, Giannattasio e Trotta per un confronto sulle terapie attuate e da attivare.

