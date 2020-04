Ansia per una residenza per anziani a Padula, il sindaco ordina la quarantena. Un’anziana dell’istituto ricoverata in ospedale a Polla come caso sospetto

L’attenzione in questo momento nel Vallo di Diano è per una residenza per anziani di Padula, la “San Pio”. L’uomo risultato positivo al Coronavirus nella giornata di ieri e ricoverato in questo momento nell’ospedale di Potenza, infatti, ha collegamenti parentali con persone che lavorano nell’istituto di Padula. Queste sono state sottoposte a tampone e si attende l’esito nella giornata di oggi. A rendere ancora più preoccupante la situazione è quanto avvenuto poi stanotte in quanto un’anziana della residenza per anziani è caduta ed è stata trasportata all’ospedale di Polla. Nel reparto di chirurgia è stato riscontrato che la donna di 86 anni avesse febbre ed è stata quindi sottoposta al test rapido che non fa diagnosi ma screening. E’ risultata positiva ma per la conferma occorrerà attendere il tampone vero e proprio.

Per evitare che ci possano essere nuovi contatti il sindaco di Padula, Paolo Imparato, ha emesso un’ordinanza nella quale mette in quarantena l’istituto, ospiti e operatori, in attesa dell’esito del tampone sui familiari dell’uomo di Padula. “In considerazione del secondo tampone – ha dichiarato il primo cittadino – positivo a Padula invito ancora una volta i padulesi a restare in casa e a uscire solo in caso di necessità con mascherine e guanti. Inoltre ho già chiesto laddove dovessero servire che vengano disposti tamponi a tutti vari contatti”.

Per i contatti con l’uomo risultato contagiato sono circa 40 le persone che dovranno restare in quarantena.