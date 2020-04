Tanti piccoli, grandi eroi silenziosi nei supermercati e negli alimentari del Vallo di Diano: ecco i loro pensieri TANTI PICCOLI, GRANDI EROI SILENZIOSI NEI SUPERMERCATI E NEGLI ALIMENTARI DEL VALLO DI DIANO: ECCO I LORO PENSIERI Pubblicato da Italia Due su Martedì 7 aprile 2020

“Ogni mattina usciamo di casa con tanta paura, ma cerchiamo di affrontare tutto questo con grande coraggio” – Sara

Ci sono eroi quotidiani e silenziosi che in questa Emergenza Coronavirus sono esposti come e più di altri, anche se forse in pochi rendono loro merito. Abbiamo raccolto alcune delle loro testimonianze, per comprendere meglio il dramma interiore e le enormi difficoltà che questi lavoratori affrontano quotidianamente.

“Tutti i giorni al mattino uscendo da casa nel guardare le persone che amo, faccio un gran sorriso, dico loro e mi dico che andrà tutto bene, indosso guanti e mascherina e via in macchina… Solo quando sono sola traspare il mio essere provata, una lacrima scende sul mio viso e paura e stress prendono il sopravvento su di me; ma dura poco, perché arrivata a lavoro oltre alla mascherina indosso coraggio e rassicurazione… Si cerca di accontentare tutti i clienti…. Una bella parola un buongiorno detto con gioia… E si, in questi giorni siamo diventate anche uno sfogo” – Angela

Noi a volte non ci accorgiamo nemmeno di loro. E invece un ringraziamento speciale andrebbe fatto a tutti loro, dipendenti di piccoli e grandi supermercati e degli alimentari, che ogni giorno (in alcuni casi per tante ore e per stipendi minimi) sono lì ad assicurare a tutti noi la possibilità di mangiare e di procurarci prodotti più o meno indispensabili.

“Non puoi capire il terrore che provo ogni mattina quando entro nella mia postazione a lavoro. Vivo un incubo ogni giorno…! Sono infuriata perché la maggior parte della gente ancora non ha capito la gravità della situazione… E allora si infastidisce se gli dico di rispettare le regole sulla distanza dal banco frutta… Credetemi, x me è come andare a combattere ogni giorno una guerra… Poi scusatemi se mi prolungo… Ma mi fa rabbia ancora di più… Ma assai proprio… Sentire quelli che si scocciano e si lamentano che stanno a casa…” – Lucia

Sono lavoratori infaticabili e indispensabili, ma spesso maltrattati da tutti noi, che non li “vediamo” come esseri umani ma come macchine, presi come siamo solo dalle nostre incombenze, dai nostri problemi, dalle nostre esigenze.

“Cari clienti la vita è cambiata per tutti noi… Facciamo casa… Lavoro… Casa… Senza avere contatti con nessun altro se non con voi tutti. Capisco purtroppo possa essere una sorte di prigione stare a casa…. Ma riflettete… Voi potete… Noi No!!!” – Angela

Eppure loro, nonostante tutto, e nonostante il Coronavirus, loro ogni giorno sono lì per noi. GRAZIE!

FEDERICA PISTONE & ANTONIO SICA