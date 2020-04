Coronavirus, al via i test sugli umani per il vaccino finanziato da Bill Gates

Intanto negli USA al via i test sull’uomo per il vaccino finanziato da Bill Gates si chiama Ino-4800 e verrà sperimentato su 40 volontari sani, ed è sviluppato dalla Biotech americana Inovio, grazie al via libera della Food and Drug Administration (Fda), l’ente statunitense che sovrintende alla regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.

Il vaccino, chiamato per ora Ino-4800, verrà utilizzato su 40 volontari (delle città di Filadelfia e Kansas City) che hanno ricevuto la prima dose, che sarà seguita da una seconda tra 4 settimane, fa sapere l’azienda in un comunicato e le prime risposte sono previste per la fine dell’estate. Da qui poi si passerà agli studi di fase due, alla ricerca di fondi e, se tutto andrà bene, a produrre l’Ino-4800. Ma quest’ultimo non è l’unico vaccino statunitense ad aver raggiunto la fase 1. Insieme ad esso c’è anche quello realizzato da Moderna, startup biotech del Massachusetts che ha adottato un approccio differente. Il suo mRNA-1273 sfrutta una molecola, l’mRNA appunto, per trasferire informazioni genetiche nelle cellule. In pratica imita un’infezione naturale per stimolare una risposta immunitaria più potente. In caso funzionasse potrebbe battere il record assoluto di velocità: quattro mesi per la realizzazione di un vaccino sono un traguardo mai raggiunto prima, che straccia di netto il precedente detentore, il vaccino della Sars, per il quale ci sono voluti 20 mesi.

“Si tratta di un significativo passo in avanti nella lotta globale contro Covid-19”, ha dichiarato Joseph Kim, presidente e Ceo di Inovio “senza un vaccino sicuro ed efficace, è probabile che questa pandemia continui a minacciare vite umane e mezzi di sussistenza. Il nostro team di ricercatori, partner e finanziatori si è mobilitato da gennaio e continua a lavorare 24 ore su 24 per garantire l’avanzamento rapido di Ino-4800 attraverso questo studio di fase1.

“La produzione di un vaccino Covid-19 entro i prossimi 12-18 mesi”, commenta Richard Hatchett, Ceo della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) “non è solo una sfida scientifica, ma richiederà anche nuovi livelli di collaborazione e investimenti, c’è ancora tanta strada da percorrere. Si registra che sono oltre 80mila le persone che nel mondo hanno perso la vita a causa del virus. I dati sono della Johns Hopkins University e parlano di 80.759 vittime a livello mondiale. Il Paese più colpito resta l’Italia, con 17.127, seguita da Spagna con 13.897 vittime. Sono invece 1.407.123 le persone che hanno contratto il Covid-19 nel mondo. Il maggior numero dei contagiati, 386.800, si trova negli Stati Uniti.