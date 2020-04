La prima linea dell’ospedale di Polla con tanti “eroi” e poche defezioni. Ma si pagano anche tagli pre-emergenza

Da una parte medici e infermieri, ausiliari e tecnici, che ogni giorno, con paura, anche lamentandosi a volte, entrano nell’ospedale di Polla per assistere i pazienti Covid-19 ma anche per il lavoro “ordinario”, altrettanto fondamentale, per tenere in vita l’ospedale di Polla, per assistere i pazienti del Vallo di Diano, per portare avanti la propria missione. Dall’altra invece anche chi, per un motivo o per un altro, a questo compito non sta adempiendo. Sono circa 30 le persone che per malattia o per congedo parentale non stanno lavorando da qualche settimana. Fondamentale materiale umano che viene a mancare in una struttura ospedaliera che da anni deve fare i conti con carenza di personale sanitario (sono circa 60 i medici in meno in tempi “ordinari e altrettanti infermieri) e anche con l’assenza di circa 20 persone che non possono essere presenti in ospitale in quanto portatori di patologia come dal decreto ministeriale del 04 marzo del 2020 e una decina che, giustamente, in questa fase, sono a casa “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap”.

Insomma in questa fase complessa per il Vallo di Diano, dove l’ospedale di Polla è la roccaforte (nonostante i tagli effettuati in passato e dei quali terremo conto alla fine dell’emergenza), occorre che tutti coloro che possono siano presenti. Non vuole essere un j’accuse né una chiamata alle armi, ma uno sprone a dare tutti di più. A chi deve fare il minimo sforzo di restare a casa e a chi il massimo scendendo in prima linea.