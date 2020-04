Campania, superati 3700 contagi. De Luca mantiene alta l’attenzione

La Campania come Lombardia e Veneto non allenta le restrizioni. Librerie e cartolerie chiuse. Il numero dei contagi supera i 3700. Da oggi sul sito della Regione le istruzioni per accedere agli aiuti economici per imprese, famiglie e lavoratori.

Resta alta l’attenzione per contenere nuovi casi positivi al coronavirus in Campania, dove non riaprono librerie e cartolerie, contrariamente al resto d’Italia, escluse Lombardia e Veneto. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca non allenta le restrizioni in atto. Via libera limitato ai negozi di abbigliamento per bimbi, che potranno funzionare solo due giorni la settimana, il martedì e il venerdì, dalle 8 alle 14. Nel frattempo, i cantieri restano chiusi almeno fino al 3 maggio. Intanto da oggi sul sito della Regione, ci si potrà documentare e ricevere assistenza per gli aiuti economici a favore di famiglie, imprese e lavoratori, come già anticipato nei giorni scorsi. Circa 900 milioni per combattere la crisi. Intanto Palazzo Santa Lucia, proroga con un’ordinanza la zona rossa per il Covid-19 fino al 20 aprile per la città di Ariano Irpino. Rinnovate per il centro avellinese ancora per una settimana le restrizioni della quarantena. Nella nostra regione sono 99 i contagi accertati con tampone nel giorno di Pasquetta,la Campania ha superato la previsione dei tremila contagi e oggi ne conta 3769, con 248 deceduti, con 6 pazienti morti in più rispetto alla giornata precedente. Il totale dei guariti invece è di 360. In provincia di Salerno il totale dei pazienti risultati positivi è di 541. Nella giornata di ieri su 283 tamponi esaminati presso il laboratorio dell’Ospedale di Salerno, 12 sono risultati positivi al corona virus.

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 409 tamponi di cui 55 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 251 tamponi di cui 15 positivi;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 27 tamponi, nessuno positivo;

– ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 124 tamponi di cui 6 positivi;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 44 tamponi di cui 1 positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 19 tamponi di cui 6 positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 32 tamponi nessuno positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 375 tamponi di cui 13 positivi;

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 43 tamponi, di cui 3 positivi.

Positivi di oggi: 99

Tamponi di oggi: 1.324

Totale complessivo positivi Campania: 3.769

Totale complessivo tamponi Campania: 38.094