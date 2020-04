Contro il coronavirus: l’impegno dell’ITIS “M.T.Cicerone” di Sala Consilina nella realizzazione di “valvole Charlotte”

Tutti di certo avranno seguito l’evento sulla trasformazione della maschera da snorkeling full face, della Decathlon, in una soluzione respiratoria d’emergenza in grado di aiutare i malati di Covid-19, pensato e studiato da Isinnova centro di ricerca, bresciano, in collaborazione con il Dott. Renato Favero e il Fablab Brescia, dimostrando uno straordinario ingegno italiano e un grande esempio di collaborazione anche nell’attuale situazione di emergenza.

Le maschere da sub, dotate delle nuove valvole battezzate “Charlotte” realizzate con stampa 3D, testate presso l’ospedale di Chiari (Bs) hanno dimostrato un funzionamento corretto. La “valvola Charlotte”, viene applicata in sostituzione al classico boccaglio della maschera da sub, alla quale vengono attaccati i tubi per l’ossigenazione e altri dispositivi medici, collegata a C-PAP e distributori di ossigeno a muro.

Il centro di ricerca Isinnova una volta brevettato la valvola di raccordo, (brevetto n.102020000006334) per evitare speculazioni, ha lasciato la libertà ai vari maker di realizzare le valvole per le donazioni agli ospedali richiedenti.

Ora per produrre una valvola servono dalle quattro alle cinque ore di stampa e per tale motivo sono stati “chiamati all’azione” i Fablab e i makers italiani, tra i Fablab che hanno risposto figura anche la Medaarch di Cava dè Tirreni, specializzato nelle tecnologie di digital fabrication, la quale ha chiamato a raccolta, con webinar gratuiti, studenti e professori per progettare “Valvole charlotte”

Al “call” hanno risposto quattro studenti dell’indirizzo ITIS del Cicerone: Gianluca D’Alessio classe 5B, Antonio Molinari classe 5A, Donato Tulimieri classe 4B e Michele Granata classe 4A, che hanno seguito, insieme al loro docente proff. Antonio Anzalone, i due webinar proposti da Medaarch, finalizzati alla realizzazione di “Valvole charlotte”, successivamente gli studenti, ognuno con la propria stampante in 3D, hanno iniziato a realizzare le prime valvole, le quali saranno messe a disposizione degli ospedali del Vallo di Diano, della Campania e delle altre zone d’Italia. L’ITIS Cicerone ha in allestimento, attualmente, un laboratorio con circa 17 stampanti 3D in dotazione, dove gli studenti si formano, normalmente, sul loro utilizzo.

Al momento le maschere sono in uso in 15 ospedali italiani, in particolare nel Bresciano e nel Bergamasco, ma le richieste arrivano un po’ da tutta l’Italia soprattutto dal Lazio, che ne ha chieste 8.000, ma anche da varie parti del mondo :Tunisia, Filippine, Regno Unito, Marocco, Polonia e Francia.