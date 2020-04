Il video “scommessa” del sindaco Pietro Pessolano divide tra accuse feroci e sorrisi benevoli

Sta facendo discutere il video “scommessa” di Pietro Pessolano, sindaco di Auletta, postato sui social. Si tratta di un video nel quale il primo cittadino beve una birra in quattro bicchieri e “sfida” i colleghi sindaci. Una “catena di Sant’Antonio” social che sta andando in voga in questo momento di quarantena, una persona lancia una sfida a quattro amici virtuali di fare la medesima azione e riprendersi in diretta. Le sfide hanno riguardato la lettura dei libri, il risolvere giochi enigmistici, palleggiare con un rotolo di carta igienica oppure bere – come appunto fatto da Pessolano – quattro bicchieri di qualcosa di alcolico.

Il sindaco, risultato positivo al Coronavirus e in quarantena da tempo, ha accettato la sfida e si è ripreso mentre beveva la bottiglia di birra con l’incipit – immediato – che non si trattava di nulla serio. Infatti in questa fase in molti quando vedono in diretta un sindaco su Facebook aspettano comunicazioni istituzioni e ufficiali. Pessolano dopo aver detto che non si trattava di nulla di serio ha bevuto la birra e lanciato la sfida agli altri sindaci (non accettata – occorre dire). In quattro minuti di diretta ha parlato della scommessa, soprattutto ai suoi consiglieri (“il comandante non morto”) e ha riso. Con fare non proprio istituzionale ma goliardico. Oppure simpatico. Oppure inopportuno. Oppure esagerato e inappropriato. Sono alcuni degli aggettivi usati per commentare il video che è diventato un caso social.

Da una parte chi ha sostenuto la scelta di girare il video (non solo tra i suoi consiglieri), dall’altro le accuse di cui sopra da parte degli utenti. Il video ha diviso Auletta tra pro e contro, e ha diviso (anche se di meno) gli utenti dei social.

“Il video lo rifarei – ha detto Pessolano – magari cambiando qualche termine. A ogni Pasquetta io vado a trovare i vari gruppi di amici che si ritrovano per la scampagnata e stavolta perché dobbiamo stare tutti a casa ho deciso di fare il video. Serve anche sorridere in questo momento”.

La speranza è che finisca presto la quarantena così le dirette social diminuiscano e si torni alle Pasquette “private” di un anno fa per evitare che i messaggi tra istituzionali e goliardici diventino un tutt’uno in un pericoloso cocktail ubriacante. Per chi li fa e per chi li guarda.