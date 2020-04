Il fotografo di Baronissi che sorprende con gli effetti speciali. La quarantena speciale di Alfonso Maria Salsano

Fantasia, talento e tecnica per attraversare la quarantena e anche per far conoscere il proprio estro. Alfonso Maria Salsano, fotografo di Baronissi, sta ipnotizzando con le sue creazioni prima fotografiche e poi video i suoi tanti followers. Un bravissimo fotografo (ha scattato lui una delle copertine di Biagio Antonacci) che sta diventando anche un mago degli effetti speciali.

Una laurea in scienza dello spettacolo e un lavoro da fotografo per eventi sportivi, in lungo e in largo per la Campania. Ma oggi, come tutti, anche lui in casa, e quindi l’idea di creare dei fotogrammi giornalieri inserendo dei miei cloni, ognuno intento in un’azione diversa in base al tema dello scatto. E poi l’idea di creare video con sé come protagonista e altri sé come co-protagonisti. E’ bastato il primo fotomontaggio per strappare like e condivisioni al popolo del web. Il protagonista è Alfonso Maria Salsano, 28 anni, di Baronissi. “Sentivo il bisogno di inventarmi qualcosa per trascorrere le ore rinchiuso in casa ma allo stesso tempo un modo per interagire con il mondo del web – racconta – Il mondo della fotografia offre tanti spunti per divertirsi e far divertire. Avendo a disposizione un intero sottotetto ho pensato: perché non riempirlo di tanti “Alfonso Maria Salsano”? Da qui l’idea di creare dei fotogrammi giornalieri inserendo dei miei cloni, ognuno intento in un’azione diversa in base al tema dello scatto”.