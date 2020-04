Non ce l’ha fatta Chicco, il bambino di Stella Cilento colpito da tumore maligno molto aggressivo

Non ce l’ha fatta il piccolo Francesco Cerone, Chicco per tutti, aveva solo 5 anni. Aveva combattuto da quando ne aveva 3, contro un tumore maligno molto aggressivo. Chicco era di Stella Cilento ma ormai da molto tempo era in cura all’ospedale Gaslini di Genova dove ha trascorso tanti mesi in compagnia dei genitori, Marco Cerone e Simona Bianco. Sottoposto a chemioterapie e ad un intervento necessario per evitare la paralisi, dopo aver sconfitto il tumore una prima volta e aver avuto una recidiva, Chicco era stato dimesso dal nosocomio genovese poichè i medici hanno ritenuto di non avere altre cure a cui sottoporlo.

Per Chicco sono state fatte numerose gare di solidarietà tanto che la famiglia è riuscita, con quei fondi, a sostenere le spese per la permanenza in ospedale e per le cure.

Per Francesco e i suoi genitori si era aperta una speranza per sconfiggere il male, questa volta doveva andare fuori dall’Italia e precisamente negli Stati Uniti. Purtroppo questo non è stato possibile, Chicco non ce l’ha fatta.