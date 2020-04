Proroga dei termini per il taglio dei boschi cedui al 30 aprile. Raffaele Accetta:”indispensabile per i cittadini e per le imprese boschive”

Con decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 86 del 18/4/2020 sono stati prorogati al 30 Aprile 2020 i termini per completare 11 taglio dei cedui già autorizzati e al 31 maggio 2020 i termini per le operazioni di esbosco del materiale e sgombero delle tagliate. Sono interessati alla proroga anche I tagli di cedui per autoconsumo, già autorizzati.

“Vanno tuttavia rispettate – fa sapere il Presidente della Comunità Montana Raffaele Accetta – eventuali prescrizioni contenute nel nulla osta dell’Ente Parco e/o nei provvedimenti autorizzativi della Comunità Montana, come pure eventuali restrizioni contenute nelle autorizzazioni relative alle valutazioni di Incidenza per I boschi ricadenti in Area SIC. Una proroga assolutamente indispensabile per tanti cittadini e per le Imprese boschive – continua – che non hanno potuto portare a termine il taglio per via delle note restrizioni Imposte dall’emergenza sanitaria COVID 19, tuttora in corso. Al tempo stesso una proroga utile dal punto di vista ambientale, atteso che le operazioni di esbosco e di sgombero assolvono anche all’Importante funzione di prevenzione degli incendi boschivi, una minaccia, questa, sempre in agguato nel nostro territorio e da tenere perciò a bada proprio – conclude Accetta – per scongiurare inevitabili effetti distruttivi dei nostri preziosi patrimoni ambientali, ed In particolare delle superfici boscate”.