Sala Consilina, l’annuncio di Cavallone: “Al via la Guardia Medica Covid”. Ma per Carrazza è “dispendiosa e superflua”

“Finalmente siamo riusciti ad attivare la Guardia Medica Covid”. Lo ha annunciato ieri sera in diretta Facebook il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, sottolineando che la nuova struttura sanitaria servirà tutti e 19 i comuni del Distretto Sanitario Sala Consilina-Polla, ma non avrà nessun contatto diretto (tramite telefono) con le persone.

“I contatti con la Guardia Medica Covid -ha spiegato Cavallone, nella doppia veste di sindaco e di presidente del Distretto Sanitario 72- avverranno esclusivamente attraverso i medici di base e il dipartimento di prevenzione dell’ASL, a cui spetta il compito di fare segnalazioni”. Si tratta dunque di un progetto territoriale, che potrà intervenire subito in caso di urgenze e che in caso contrari opererà a giorni alterni nella parte nord, centrale e sud del Distretto Sanitario. La sede della Guardia Medica Covid è operativa da questa mattina presso l’ex Scuola Elementare di Fonti, ma il sindaco Cavallone ha ripetutamente raccomandato di evitare confusione o caos davanti alla nuova struttura: “Chiunque si dovesse presentare direttamente non verrà ricevuto -ha chiarito il sindaco di Sala Consilina- perché saranno esclusivamente i medici ad intervenire previa segnalazione in caso di necessità”.

Le modalità di attivazione del nuovo servizio sanitario hanno immediatamente scatenato le prime polemiche, interrompendo la “pax politica” tra maggioranza e minoranza salese che aveva caratterizzato fino a questo punto l’Emergenza Coronavirus. Le prime critiche, già nella serata di ieri, sono arrivate dal Consigliere del Gruppo “Evoluzione Sala” Alessandro Carrazza: “La Guardia Medica Covid così come prospettata dal Sindaco Cavallone -ha fatto sapere Carrazza attraverso una nota stampa- è dispendiosa e superflua, per non dire inutile. È una guardia medica che non si può contattare telefonicamente, ed i cittadini non vi si possono recare per un consulto, perché non ricevono nessuno. Coloro che hanno bisogno di delucidazioni e informazioni devono chiamare il proprio medico curante, che a sua volta contatterà la Guardia Medica Covid: quasi come se il primo medico fosse uno sprovveduto che chiama un collega per un consulto”. Carrazza domanda a cosa possa servire un tipo Guardia Medica che non offre delucidazioni nemmeno per telefono ai cittadini. “Nessuno vi si potrà recare per una visita o magari per essere sottoposto a tampone rapido -continua il capogruppo di Evoluzione Sala- né i pazienti potranno essere monitorati ed eventualmente messi in quarantena per evitare il contagio”. Infine il consigliere di minoranza salese fa “i conti in tasca” al nuovo Servizio Sanitario: “Costa 40 euro per due, cioè 80 euro all’ora per dodici ore, pari ad 960,00 euro al giorno oltre alle spese logistiche e di gestione. Questi soldi li avrebbero potuti usare per dare una mano tangibile a coloro che in questo tragico momento hanno serie difficoltà economiche anche per pagare le utenze Enel”.