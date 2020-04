Padula, i due volti della solidarietà: protezione civile in campo h 24 per la comunità, la società civile ricambia

Continuano su vari fronti le attività dei volontari padulesi dell’Associazione Protezione Civile Vallo di Diano impegnati nell’Emergenza Covid-19. Oltre alla collaborazione con il Centro Operativo Comunale, quotidianamente i volontari sono impegnati a sostegno dei cittadini padulesi attraverso la raccolta e la distribuzione della spesa sospesa e la consegna dei presidi e dei farmaci alle fasce deboli, per limitarne lo spostamento.

A questo si aggiunge l’attività di distribuzione dei computer messi a disposizione dall’Istituto Omnicomprensivo di Padula. La dirigente scolastica Liliana Ferzola ha infatti scelto i volontari padulesi per consegnare agli alunni i preziosi strumenti che permettono loro il contatto con le insegnanti, in questo difficile momento nel quale è fondamentale garantire il diritto allo studio. Gli sforzi dei volontari padulesi non passano inosservati agli occhi delle aziende e dei privati cittadini. Ad esempio l’azienda Ultragas di Padula, tramite il Direttore Giuseppe Nastro, ha messo a disposizione ulteriori 60 bombole di Gpl da 10kg da donare alle famiglie che in questo momento attraversano difficoltà economiche. La Gnosis Bioresearch di Pisticci, produttrice di liquidi igienizzanti, ha donato ben 300 litri del loro prodotto ai volontari, che nei prossimi giorni provvederanno alla distribuzione. Ma l’amore per questi volontari che quotidianamente si espongono, viene dai piccoli gesti di tutti i giorni, come l’attenzione dei panifici Cimino e Di Clemente & Borneo, che nei loro giri di consegna hanno come tappa fissa la sede della Protezione Civile Vallo di Diano per omaggiare i volontari dei loro prodotti, per rifocillarli e regalare parole di incoraggiamento e di vicinanza. Anche Maniele Tierno, proprietario dello storico Discobar Emme, che in tempi di pace rappresenta il punto di ritrovo post-fatiche emergenziali dei volontari, benché chiuso per le restrizioni in essere, non manca di rifornire con bibite gratuite i ragazzi. “A tutti loro -sottolinea il presidente Giuseppe Pisano- va il ringraziamento degli uomini e delle donne della Protezione Civile Vallo di Diano di Padula, perché i loro atti di solidarietà sono la più bella ricompensa per un volontario di protezione civile”.