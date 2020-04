Esclusiva. I volti del reparto Covid di Polla. Un’eccellenza salernitana. “Non siamo eroi, abbiamo fatto il nostro lavoro. Un lavoro di squadra”

Il reparto Covid dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla è un’eccellenza non per caso. Professionalità e umanità hanno caratterizzato la struttura elogiata dai pazienti, apprezzata dalla direzione dell’Asl Salerno che ne ha fatto un esempio da emulare. In esclusiva la nostra emittente ha avuto la possibilità di collegarsi con il reparto Covid di Polla con quelli che noi abbiamo definito i rappresentanti di tutto il personale che ha operato nel reparto Covid, diretto dal dottore Domenico Rubino, e di tutti quegli operatori sanitari e non solo che hanno lavorato al di fuori del reparto ma sempre nell’emergenza. Con noi in collegamento: Gabrielle Coiro, responsabile degenza reparto Covid, Pasquale Aromando responsabile della distribuzione ufficiale dei DPI, Anna Lopardo responsabile rianimazione Covid, Luisa Gorrese della direzione infermieristica della direzione sanitaria e Carmela Iannibelli responsabile Post Covid.

L’attuazione del percorso Covid ha visto l’avvalersi e l’affaccendarsi di tutte le figure dal servizio tecnico, la ditta delle pulizie, il servizio biancheria, il personale infermieristico, il personale OSS fino ai dirigenti medici. Ricordiamo a tal proposito il grande lavoro svolto dai dottori Trotta e Giannattasio, due colonne portanti scorporati dal Pronto Soccorso per dedicarsi completamente al reparto Covid. “I ruoli si sono spesso invertiti, anche il medico ha lavorato inizialmente senza badare alla Laurea adoperandosi alle nostre mansioni più svariate, ci hanno spiegato gli infermieri”.

QUESTA SERA DOPO I TG DELLA SERA DI ITALIA2 TV LO SPECIALE DEDICATO AL REPARTO COVID

Il reparto Covid dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla è un’eccellenza non per caso. Professionalità e umanità hanno caratterizzato la struttura elogiata dai pazienti, apprezzata dalla direzione dell’Asl Salerno che ne ha fatto un esempio da emulare. In esclusiva la nostra emittente ha avuto la possibilità di collegarsi con il reparto Covid di Polla con quelli che noi abbiamo definito i rappresentanti di tutto il personale che ha operato nel reparto Covid, diretto dal dottore Domenico Rubino, e di tutti quegli operatori sanitari e non solo che hanno lavorato al di fuori del reparto ma sempre nell’emergenza. Con noi in collegamento: Gabrielle Coiro, responsabile degenza reparto Covid, Pasquale Aromando responsabile della distribuzione ufficiale dei DPI, Anna Lopardo responsabile rianimazione Covid, Luisa Gorrese della direzione infermieristica della direzione sanitaria e Carmela Iannibelli responsabile Post Covid.

Fondamentale il percorso diretto creato tra il reparto di Rianimazione Covid e reparto Covid, entrambi allestiti al primo piano della struttura ospedaliera pollese. Fondamentale anche la formazione del personale di entrambi i reparto. Un aspetto da non sottovalutare che ha permesso di evitare contagi.

Con Gabriella, Pasquale, Anna, Luisa e Carmela abbiamo raccontato questi due mesi di grande emergenza e paura. Un sentimento che li ha pervasi ma che non li ha sopraffatti. Con abnegazione, sostenendo turni estenuanti (fino a 14 ore non stop) hanno affrontato il virus, quel nemico che all’inizio avevano paura di non riuscire a sconfiggere. Con loro abbiamo parlato dei momenti di sconforto e anche delle grande gioie vissute. Un team di professionisti che è riuscito a creare una squadra quasi perfetta. Un reparto quello Covid di Polla sostenuto anche dal grande lavoro svolto dal personale del Pronto Soccorso e del percorso Pre Triage, anche loro in prima linea nell’affrontare questa emergenza. E poi il personale sanitario di tutti gli altri reparti della struttura di Polla, pronto a sostenere i colleghi professionalmente e psicologicamente! un grande lavoro, che gli infermieri, sperano venga ricordato in futuro soprattutto da chi espone troppo frettolosamente giudizi e “sentenze” sul lavoro del personale medico, infermieristico dell’ospedale “Luigi curto” di Polla orgoglio ed eccellenza del Vallo di Diano!