Il Governatore De Luca: “sul voto fine luglio data utile. Niente movida, rigore necessario anche nella fase 2”

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nella consueta diretta Facebook del venerdì ha fatto il punto sulle iniziative in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e sull’entrata nella Fase 2.

Per il governatore Vincenzo De Luca fine luglio potrebbe essere una “data utile”. “Ad autunno”, ha spiegato, “come dicono gli esperti, potrebbe verificarsi una nuova ondata dell’epidemia e quindi le regioni potrebbero andare in sofferenza”. A questo punto il rischio per De Luca sarebbe che “slitti tutto alla primavera 2021”. “Sarebbe ragionevole prendere una decisione a fine maggio insieme con ministero della salute”, ha aggiunto, “vediamo come è la situazione e se come speriamo il contagio rientra al 90% credo che l’ultima settimana di luglio sia la data utile”.

Il governatore durante a diretta, ha anche annunciato un contributo speciale per i sanitari impegnati nella lotta al Covid-19: “Ho dato disposizione perché entro domani mattina sia convocato un incontro con le organizzazioni sindacali. Daremo un contributo straordinario al personale medico e infermieristico che è stato in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus”. “Seguiremo più o meno lo schema dell’Emilia Romagna”, ha spiegato De Luca, «non so perché è arrivata la notizia che non ci sarebbe stato più questo contributo aggiuntivo. E’ doveroso darlo e la Campania lo darà”. “Dal punto di vista del governo nazionale”, ha aggiunto, “noi abbiamo ricevuto 20 milioni di euro, 1 milione in meno rispetto al Lazio, il quale ha investito altri 15 milioni di altre risorse. Noi cercheremo di trovare le risorse aggiuntive per tenere fede a questo impegno che abbiamo assunto”. “Il ministero della Salute ha bandito una gara per fare 150mila test sierologici. La Campania sarà compresa, l’ho chiesto espressamente ad Arcuri”, ha annunciato De Luca, ricordando che “entro il 29 aprire l’Istituto superiore di Sanità farà la validazione dei test”.

“Qualcuno mi ha chiesto: ma la movida riprende? Ma sei scemo?, ho risposto. È gente che si è bevuta il cervello”, dice il Governatore in diretta streaming introducendo il tema del “rigore, necessario anche nella fase 2”: “Sarà obbligatorio dopo il 1 maggio indossare le mascherine. Non è che torniamo come eravamo tre mesi fa. Riprendiamo ma in un contesto di prudenza e di tutela rispetto ai pericoli di ripresa dei contagi”. De Luca ha voluto “ringraziare i cittadini campani che hanno dato prova di rigore e senso di responsabilità”, al di là di “pochi settori marginali” e ha invitato a seguire la stessa linea di comportamento anche nella fase 2 perché, ha detto “non possiamo far ripartire i focolai, un’altra quarantena l’Italia non può reggerla”.