La sudicia violenza sulle donne raccontata in “Lamento” il nuovo singolo di Luigi Coiro, talentuoso cantautore valdianese

“E’ passato un altro giorno senza che sia finita e lei ormai sfinita e questo punto è di non ritorno“. La violenza sulle donne è il tema centrale del nuovo brano dal titolo “Lamento” del talentuoso cantautore valdianese, Luigi Coiro. Ancora una volta, nei suoi brani, Luigi, mette in musica la sua sensibilità ed attenzione verso tematiche importanti della nostra società. “Sudice le mani, sudice le menti, sudice le genti che parlano di noi. Posa le tue mani incantatore di altri tempi“. Sudici sono le mani di chiunque usa violenza, di chi parla con approssimazione e affronta con atteggiamenti populisti la violenza di cui sono vittime le donne. Una violenza fisica e psicologica che non si arresta e che in questo periodo di isolamento e quarantena purtroppo è aumentata.

“Lamento” ha spiegato Luigi, è una canzone scritta circa un anno fa”.un brano di grande attualità. In questo momento per combattere e contrastare il virus ci è stato chiesto di restare a casa. Ma casa per molte donne non è sinonimo di “posto sicuro”. La violenza sulle donne, però, non è un “nemico invisibile” , anzi. Nella canzone, spiega Luigi Coiro, il tema non è evidente, ma tra le righe. La canzone ha due protagonisti che narrano: una ragazza, che interviene nel ritornello, ed un uomo esterno alla vicenda: Si tratta di un uomo che legge spesso i giornali. “Lamento” segue il caso su un quotidiano, analizzando il tipo di scrittura in tre diversi modi. La prima pagina è scritta in bianco per confondere con la carta l’argomento trattato. La seconda, in nero, per sottolinearlo, La terza in rosso. Rosso come la sofferenza di una rosa appassita, il cui estratto ricopre il foglio. Rosso, però, anche come la rinascita.

La musica, termina Luigi Coiro nella descrizione del suo brano, serve, se non soprattutto, anche a questo: racconta storie, le romanza, ma di fondo ha sempre qualcosa da dire. Sta a noi saper ascoltare”.

La canzone “Lamento” è stata realizzata da Luigi Coiro, con collaborazione con Refik Allabejaj. La copertina del brano è di Pasquale Castronuovo e l’etichetta discografica Old Harlem di Sala Consilina.