Le università italiane pronte ad affrontare la fase 2. Da luglio l’ipotesi di svolgere esami

Le università italiane si preparano ad affrontare la fase 2, da luglio l’ipotesi di svolgere gli esami in presenza, anche se i corsi continueranno on line.

L’obiettivo è di tornare a vedere tutti i candidati in Toga, con le proprie famiglie, presenti in aula per la discussione della tesi e della cerimonia finale, nel frattempo l’università va avanti on line, corsi, esami e lauree ancora più di due mesi di attività. I primi a dover riaprire saranno i laboratori indispensabili soprattutto per le facoltà scientifiche. Gaetano Manfredi ministro dell’Università e Ricerca spiega che occorre partire il prima possibile con la ricerca, proseguire con le lezioni on line fino a luglio per concludere il semestre, prevedere sedute di tesi di laurea ed esami in presenza, laddove è possibile. Insomma più date per sostenere esami nella sessione di luglio e si deciderà in funzione del contagio territoriale, gli atenei riapriranno tenendo presente il calendario dell’epidemia.

Il presidente dei Rettori Italiani, Ferruccio Resta, afferma che si potrebbe iniziare con corsi di piccole dimensioni o corsi nei quali si può garantire il distanziamento sociale, il problema sussiste non tanto sul tema della numerosità, ma sul rapporto tra metri quadri a disposizione e studenti. Per le Università di grandi numeri si continuerà con i corsi e le tesi on line, così anche per gli studenti fuori sede che sono dovuti rientrare nei comuni di residenza, in questi casi gli esami verranno sostenuti con l’aiuto di piattaforme che garantiscano la regolarità della prova.