Esequie nella Diocesi di Teggiano-Policastro all’esterno o al cimitero e senza messa

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile scorso e la nota complementare della CEI che prevede la possibilità di celebrare le esequie anche nelle chiese ed eventualmente con la messa, arriva la notificazione del vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro Mons. Antonio De Luca.

“Le limitazioni imposte dalle normative vigenti, come pure la mancanza di un chiaro protocollo condiviso sulla sanificazione delle chiese e sulle precauzioni igieniche nei riti, in particolare per quanto riguarda la distribuzione della comunione – afferma Padre Antonio – addosserebbero ai singoli parroci responsabilità non sempre sostenibili, nel caso in cui si permettesse di celebrare le esequie con le messe in chiesa. Pertanto, raccogliendo l’invito di Papa Francesco alla prudenza e all’obbedienza, a partire dal 4 maggio prossimo e fino a nuove disposizioni, per la celebrazione delle esequie nella diocesi di Teggiano Policastro stabilisco quanto segue:

le esequie – continua Mons. De Luca – possono essere celebrate soltanto all’esterno nel cimitero, di intesa con il sindaco del Comune competente, oppure sul sagrato o nelle vicinanze della chiesa parrocchiale, valutando attentamente che le condizioni ambientali del luogo permettano una celebrazione raccolta. Possono partecipare alle esequie massimo 15 fedeli, oltre al sacerdote che presiede ed eventualmente a due ministri che lo assistono, tutti distanti di almeno un metro uno dall’altro. Il parroco anche con l’aiuto di un addetto delle onoranze funebri, comunichino in anticipo ai partecipanti che non possono intervenire qualora siano in quarantena oppure abbiano una temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi o altri sintomi influenzali e che devono indossare la mascherina per l’intera durata del rito. Le esequie vengano celebrate senza messa, con liturgia della Parola. Le usanze locali di accompagnare il feretro in processione – conclude – rimangono sospese”.