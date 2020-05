Viaggi e vacanze quali conseguenze per il turismo in tempo di coronavirus

La bella stagione si avvicina e le vacanze estive, auspicio di molti, sono pensiero fisso per le aziende del turismo colpite da una crisi senza precedenti. In un paese, come il nostro, con milioni di persone in arrivo dall’estero, ogni anno il problema assume inevitabilmente carature internazionale.

I ministri del turismo dell’unione europea, in videoconferenza, hanno affrontato la questione, ne è scaturita una lettera promossa dall’Italia e dai paesi a maggior vocazione turistica come Francia, Spagna, Grecia e Portogallo.

La richiesta riguarda fondi e regole condivise per gli spostamenti, con il prossimo decreto, dichiara il Ministro, per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini il governo aiuterà il settore, ma serve subito una forte iniezione di liquidità a livello internazionale.

Il ministro Franceschini, chiede, inoltre, che una parte consistente delle grandi risorse dei recovery fund siano destinate al turismo per sostenere le imprese e soprattutto che si individuino dei protocolli di sicurezza comuni che permettano, nel più breve tempo possibile, di tornare a viaggiare tra un paese e l’altro con regole sulla sicurezza uguali per tutti.

Viaggi in sicurezza e soldi per le imprese sono le basi per permettere ad un settore centrale di riprendere fiato e ripartire.

Intanto si profila per gli italiani un’estate stile anni Cinquanta e Sessanta, un “turismo di vicinanza” al mare e in montagna, scaglionati, come in ufficio, sui mezzi pubblici e al supermercato.

La pandemia da Covid-19 potrebbe assestare, inoltre, il colpo finale al turismo di massa, per come lo si è conosciuto in questi anni, accelerando un processo di trasformazione dell’offerta.

Nell’immediato, tuttavia, è necessario identificare misure e soluzioni che mettano in condizioni di sicurezza le strutture ricettive, siano esse stabilimenti balneari, alberghi o rifugi di montagna.