Attività e famiglie in difficoltà economica a Sala Consilina, le proposte del gruppo SaleSi

I Consiglieri Comunali, di opposizione al Comune di Sala Consilina ed appartenenti al gruppo “SaleSi”: Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda e Teresa Paladino propongono all’amminstrazione Cavallone delle misure volte a sostenere commercianti, artigiani e famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza COVID.

“Considerate le gravi ripercussioni che le misure restrittive anti-Covid 19 avranno sull’economia di Sala Consilina, scrivono i consiglieri comunali, e le difficoltà che commercianti ed artigiani incontreranno nella riapertura delle loro attività, preso atto che ci sono attività che rischiano di non alzare più le serrande, perché non in grado di sostenere i costi delle riaperture e che molte famiglie, soprattutto monoreddito, in attesa della cassa integrazione, vivono in situazioni di difficoltà”, viene proposto, ” di tenere in considerazione l’ipotesi di una convenzione tra il Comune di Sala Consilina ed Istituti di Credito presenti sul territorio, finalizzata alla concessione di prestiti alle suddette categorie.

Nell’ambito di tale iniziativa, il Comune potrà pianificare, insieme agli Istituti di Credito, le condizioni migliori per l’erogazione dei prestiti, che potranno essere finalizzati al pagamento dei canoni di locazione, delle operazioni necessarie a garantire le riaperture in sicurezza delle attività commerciali e quant’altro si renderà necessario per la progressiva ripresa”.