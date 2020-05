L’Associazione SANI: “Altri 7 medici per il servizio gratuito Uno specialista per te”

L’Associazione SANI ha aumentato il numero di specialisti per aiutare i cittadini in maggiore difficoltà: altri 7 medici da poter contattare per chi ha problemi di salute diversi dal Covid-19.

Il servizio gratuito pensato per gli anziani, per chi ha bambini e per chi è affetto da patologie croniche (diabete, asma, cardiopatia), offre ora la consulenza di altre sette specialisti che si aggiungono ai primi sette che hanno già aiutato tante persone dall’avvio del servizio. Al momento l’attenzione massima è, giustamente, sui malati di COVID-19, ma occorre avere cura anche di chi soffre per altre malattie.

“I dubbi e le domande che nascono in questo momento di emergenza sanitaria sono tanti e non possiamo lasciarli senza risposta – afferma il Dottor Riccardo Marmo, Presidente dell’Associazione SANI e Responsabile del reparto di gastroenterologia dell’ospedale di Polla -. Per questo la nostra Associazione ha profuso un grande impegno per attivare una linea diretta con alcuni specialisti del territorio. L’adesione di altri 7 specialisti arricchisce questo servizio, che potrà adesso aiutare ancora più cittadini”. Al cardiologo, diabetologo, epatologo, gastroenterologo, chirurgo e nutrizionista si aggiungono il pediatra, geriatra, otorino-laringoiatra, reumatologo, ortopedico, neurologo e urologo. “Vorrei ringraziare di cuore – aggiunge il dottor Marmo – tutti i professionisti che hanno aderito con grande slancio e che si stanno prodigando con un rilevante impegno per aiutare tutti. Le chiamate in questi ultimi giorni sono tante. Se trovate occupato, non vi scoraggiate. Richiamate, risponderemo a tutti.”

Il servizio di consulenza gratuita è rivolto a tutti, basta chiamare il numero 0975 590083.