Vicenda “San Pio”. I familiari contro l’ordinanza del sindaco di Padula: “Gli ospiti sono in quarantena e stanno bene nella struttura”

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della “San Pio” di Padula. Alcuni familiari degli ospiti infatti attraverso dei legali di fiducia, tra loro l’avvocato Raffaella Manzolillo hanno diffidato il Comune e il Consorzio al trasferimento degli stessi in quanto “ancora in quarantena per avere avuto contatti con contagiati, perché alcuni non sono in condizioni fisiche buone e anche il solo trasferimento potrebbe causare dei danni imputabili a chi prende tali decisioni e infine perché nella struttura sono accuditi al meglio, ognuno ha una camera singola e nessuna altra collocazione garantirebbe una maggiore salvaguardia della loro salute”.

Ripercorriamo la vicenda. La proprietaria della struttura risulta positiva al Coronavirus, vengono quindi sottoposti a tampone i 15 anziani all’interno della “San Pio”. Quattro di loro risultano contagiati e il sindaco Paolo Imparato dispone per loro il trasferimento al “Da Procida” e per gli altri, i negativi, al Campolongo Hospital. Contro quest’ultima decisione la proprietà della struttura si oppone e diffida il Comune. Entra in gioco anche il Consorzio Piano sociale di zona che supervisiona queste strutture private (sono 15 nel Vallo di Diano) che si accorge che la struttura ospita otto anziani in più del tetto consentito e il 17 aprile revoca la licenza, ordinando il trasferimento delle persone entro sette giorni. Ma nulla viene fatto (se non il ricorso al Tar della proprietà previsto per il 13 maggio senza sospensiva) e allora il Comune chiede al Dipartimento di prevenzione dell’Asl il da farsi, l’Ufficio diretto da Rosa d’Alvano chiede che venga portato avanti il decreto del Consorzio, anche perché un altro ospite risulta essere contagiato dal Covid-19 e quindi del trasferimento degli anziani. In base a ciò il sindaco Paolo Imparato firma l’ordinanza-ultimatum nei confronti del Consorzio per il trasferimento. Il direttore Antonio Florio quindi di concerto con l’amministrazione e – dice – con alcuni familiari comincia a verificare lo stato di salute e di mobilità degli anziani per provvedere al trasferimento. Ma a questo punto arriva la diffida ai due enti (Comune ed ex Piano sociale di Zona) di proseguire con la decisione. “Diffidiamo a desistere dall’incauto e illegittimo procedimento che mette in pericolo sia gli ospiti degli anziani sia quanti con essi vengano in contatto”.