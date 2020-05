Dossier al Ministero dell’istruzione per migliorare la scuola. Tra le promotrici l’assessore Marzia Manilia di Montesano

La scuola ai tempi del Coronavirus ma anche il modo per uscire “rinforzati” o comunque “migliorati” da questa situazione. L’Anci, associazione dei comuni italiani, ha inviato al Ministero dell’Istruzione una proposta iper il potenziamento della didattica in tempo di coronavirus. Tra le promotrici della proposta, l’assessore Marzia Manilia, di Montesano sulla Marcellana, membro della commissione istruzione. E’ stato così redatto un lavoro dettagliato per raccogliere le proposte per la ripresa delle attività educative per bambini e ragazzi. Proposte elaborate raccogliendo le idee di tutti i componenti la commissione derivanti anche dall’esperienza maturata sui propri territorio di riferimento tra cui anche il Vallo di Diano, una esperienza portata avanti dall’assessore Manilia in rappresentanza delle istanze del territorio.

“Una tematica importante – ha detto Manilia – che con grande senso di responsabilità abbiamo affrontato in commissione istruzione grazie al confronto con amministrazioni di tutta Italia. Si è compreso la complessità della tematica e soprattutto la molteplicità delle differenze tra i vari paesi. All’attenzione della commissione ho portato quelle che sono le nostre difficoltà, di un territorio che ha ancora bisogno di servizi spesso essenziali, ma soprattutto ho ribadito la necessità di garantire la sicurezza ai nostri studenti, una sicurezza sanitaria e strutturale degli edifici i cui spazi risultano inadeguati alla gestione dell’emergenza . Inoltre la commissione ha sottolineato l’urgenza soprattutto nei tempi affinché il governo possa creare per tutte le figure responsabili nell’ambito scolastico le giuste condizioni per poter operare responsabilmente e con competenza. Il documento raccoglie la sintesi tutte le proposte che speriamo possa essere di supporto per la ripresa delle attività educative e scolastiche”.