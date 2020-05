Dopo quasi 90 anni chiude la scuola delle suore di Buonabitacolo. Rinaldi: “Nel silenzio generale”

“Nella festa della mamma, Suor Antonella Cosentino lascia la comunità di Buonabitacolo per raggiungere quella di Sant’Arsenio – lo scrive il sindaco Giancarlo Guercio -. A lei voglio esprimere un profondo sentimento di gratitudine per aver accolto e accudito i bambini di Buonabitacolo, per averli trattati con tenerezza e con l’immancabile sorriso che non è stato mai sottratto ad alcuno.

Grazie Suor Antonella per la dedizione e l’affetto dedicati ai nostri concittadini, genitori e bambini, in un momento così delicato per le vocazioni religiose e per il destino delle nostre comunità. Grazie per essere stata un riferimento di fede e di umanità per tutti noi”.

Dopo quasi 90 anni chiude così anche la scuola diretta dalle suore a Buonabitacolo. Il sindaco Guercio saluta l “ultima” suora, mentre l’ex primo cittadino protesta.

“Dopo 88 anni si chiude, nel silenzio generale, – denuncia l’ex sindaco Elia Rinaldi – servizio importante per la nostra comunità. A nulla sono valsi gli sforzi compiuti da tante persone per impedire la soppressione della Scuola materna comunale, diretta dalle Religiose del Sacro Cuore. Si poteva fare di più? Banalmente si potrebbe dire che “le vie del Signore sono infinite”. Bastava crederci, però. Ma ho la sensazione che qualcosa di strano stia accadendo. Viviamo come anestetizzati, senza voglia di andare avanti. Si riaffacciano nuovi pericoli per il nostro paese, senza che una/o “barricadera/o” del 2015 si faccia sentire. Che sta succedendo?”