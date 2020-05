“Tutti con le mascherine a Salerno, ma poco attenti al distanziamento sociale”. Il weekend di controlli in città

“Abbiamo constatato che tutte le persone indossavano la mascherina. Meno attenzione, purtroppo, alla fondamentale norma di distanziamento sociale”. E’ il bilancio tracciato dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, al termine di un weekend con un clima estivo. La maggiore libertà di uscire ha consentito ai salernitani di affollare il lungomare di Salerno. Tutti o quasi con la mascherina, la difficoltà, come ha spiegato il sindaco Napoli è far rispettare il distanziamento sociale”. Se non ci fosse stato il virus il lungomare, la spiaggia di Santa Teresa e i posti più belli della città sarebbero stati inondati di persone. Salerno è un crocevia anche per gli arrivi fuori regione. Continuano, infatti, i controlli alla stazione ferroviaria e in varie zone della città. A Parco Pinocchio e al Parco dell’Irno, in questi giorni staziona un’ambulanza della Croce Rossa per i viaggiatori provenienti in bus da fuori regione. Ieri mattina, come consuetudine ormai, Vincenzo Napoli ha svolto diversi sopralluoghi in città per monitorare, insieme alla Polizia Municipale, il rispetto delle norme per il contenimento del coronavirus in questa delicatissima fase 2. Tra le zone controllate, il cimitero cittadino, particolarmente frequentato in occasione della festa della mamma, il Corso, il lungomare e la spiaggia di Santa Teresa. “Non abbassiamo la guardia, ha detto Napoli, non vanifichiamo gli enormi sforzi di questi mesi, continuiamo a rispettare poche semplici norme per sconfiggere il virus: indossare le mascherine, lavarsi spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale”.