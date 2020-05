Vicenda Cimitero, il sindaco Cavallone: “Critiche solo da cerebrolesi”. Il Gruppo SaleSI: “Scuse e dimissioni”

In seguito ad alcune dichiarazioni del Sindaco Francesco Cavallone sulla vicenda del Cimitero di Sala Consilina, arriva la richiesta di dimissioni dal gruppo consiliare SaleSI:

Richiesta dimissioni Cavallone

“Apprendiamo da una recente intervista rilasciata dal Sindaco Francesco Cavallone che, secondo la sua opinione, tutti coloro che in questi giorni hanno criticato l’ultima ordinanza sindacale che disciplina l’accesso al cimitero comunale, sono dei CEREBROLESI. Premesso che non ci sentiamo offesi da tale terminologia utilizzata dal primo cittadino e che, ancor di più, siamo sereni in merito ai numerosi argomenti sui quali potremmo discutere relativamente alla gestione dell’emergenza Covid-19, riteniamo però doveroso, in nome di tutti coloro che davvero vivono nelle loro case le difficoltà di patologie come quelle che il sindaco inappropriatamente ha nominato, che lo stesso Francesco Cavallone chieda immediatamente scusa pubblicamente a tutti coloro che ha ritenuto di offendere. Un sindaco che giura di essere “il Sindaco di tutti”, non si permetta di reagire in questo modo a critiche che a buon diritto vengono dai cittadini che esso amministra. Semmai, qualora ne abbia l’intelligenza, riveda provvedimenti assurdi come quello tirato fuori dal cilindro per disciplinare gli ingressi nel cimitero ( come gia fatto in comuni come Eboli). Ragionevoli o meno le critiche mosse da più parti all’operato dell’amministrazione Cavallone a mezzo social oppure direttamente, la dialettica utilizzata dal Sindaco nelle sue risposte risulta inammissibile ancor più perché proveniente dall’Istituzione “Sindaco”. Consigliamo Al sig. Cavallone di documentarsi meglio e di tornare a conteggiare il numero dei “cereberolesi” che hanno manifestato il proprio dissenso con educazione ed in piena libertà ( se ancora siamo in un paese democratico), perché di certo due mani per contare non gli basterebbero!!!!!

Siamo certi che tali affermazioni a dir poco censurabili, non trovino l’appoggio dei consiglieri di maggioranza, ai quali rivolgiamo un invito a prendere immediatamente le distanze. Noi consiglieri del gruppo SaleSi , continueremo a dar voce a quanti hanno una visione diversa dell’amministrazione della nostra Città e per questo

CHIEDIAMO IMMEDIATE SCUSE E DIMISSIONI DEL SINDACO CAVALLONE”