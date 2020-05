Mascherine e guanti donati ai cittadini di Sanza da Massimo Castella: “Vivo in Toscana ma sono legato alle mie origini”

L’Associazione A.P.E. “Amici Per Eventi” con sede a Sanza presieduta da Massimo Castella, da sempre si occupa di eventi di promozione del territorio, della cultura e delle tradizioni. Tra gli ultimi eventi organizzati la Finale Regionale di Miss Italia a Sanza, oltre a concerti di importanti cantanti del mondo della musica italiana. Castella, insieme ai componenti dell’associazione, ha deciso, per quest’anno,di abbandonare l’organizzazione degli eventi “Estate Sanzese 2020”, indirizzando e concentrando tutte le energie alla campagna di solidarietà “Sanza nel Cuore” in risposta all’Emergenza Covid-19. E così Massimo Castella grazie all’attività di commercio di ferramenta che svolge da 25 anni è riuscito a reperire 850 mascherine in TNT doppio strato,

lavabile e sanificabile ed oltre 400 guanti monouso. Tutti donati alla comunità di Sanza con una prima spedizione. Massimo Castella ringrazia la disponibilità dimostrata dal sindaco di Sanza, Vittorio Esposito (al quale ha chiesto che il materiale donato venga distribuito a tutti i cittadini sanzesi) ed anche i ragazzi volontari di Sanza del Gruppo Lucano della Protezione Civile, che in questi giorni si stanno adoperando per la distribuzione gratuita, già cominciata giovedì e che durerà fino ad esaurimento scorte. Per cui, aggiunge Castella, “i cittadini e chiunque ne avesse necessità può recarsi presso il punto assistenza della Protezione Civile in Piazza Aviere Ciorciari per il ritiro. A ciascuno verrà consegnata una confezione contenente due mascherine e guanti monouso”. Castella vive in Toscana ma rimane fortemente legato al suo paese di origine ed è già a lavoro per organizzare una prossima spedizione di dispositivi di protezione individuale.”Sono in programma, aggiunge, ulteriori iniziative che seguendo l’evoluzione di questa grave emergenza, socio sanitaria ed economica, per quanto nelle nostre possibilità, cerchiamo di offrire un valido supporto. Questo un modo per sentirsi vicini ad ognuno di Voi, anche se lontani, incoraggiandoci l’un l’altro, in attesa “DELL’ESTATE CHE VERRA’ CERTAMENTE PIU’ CALDA E SORRIDENTE DI OGNI ALTRA…”.