Il “fiatone” che sentite in sottofondo nel nostro video è quello di Adriano Auleta, molto conosciuto nel Vallo di Diano per le sue attività sportive e di promozione territoriale svolte soprattutto in mountain bike. Quello fresco e profumato come una rosa è invece Giuseppe De Rosa, ultra-maratoneta di Sala Consilina che da diversi anni rappresenta con successo l’Italia in giro per il mondo, ed è entrato a pieno titolo nell’elite degli atleti più forti in questo tipo di competizioni davvero estreme. I due amici sono stati i primi ad inaugurare la “Fase 2” nel Vallo di Diano dal punto di vista naturalistico e ambientale: dopo il blocco del Covid 19, e non appena il presidente Vincenzo De Luca ha dato il via libera, hanno voluto percorrere il Sentiero Frassati.

Il Vallo di Diano riparte anche dalla natura: Giuseppe De Rosa e Adriano Auleta “riaprono” il Sentiero Frassati IL VALLO DI DIANO RIPARTE ANCHE DALLA NATURA: GIUSEPPE DE ROSA E ADRIANO AULETA “RIAPRONO” IL SENTIERO FRASSATI Pubblicato da Italia Due su Sabato 16 maggio 2020

Sentiero Frassati: partenza da San Giovanni in Fonti, Sant’Angelo grotta, Salita per San Michele, bivio Casone Chiesa di Sito Alto, discesa per sentiero dei Pellegrini, Castello, Casalini, Centro Storico di Sala Consilina, Piazza. Ritorno: Chiesa Madonna di Loreto, Marsicanedda, Santa Maria degli Ulivi, San Giovanni in Fonti. Inaugurato il 23 giugno 1996.