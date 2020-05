Monte San Giacomo, Coronavirus: il sindaco Accetta ringrazia chi ha sostenuto con comunità durante l’emergenza

Il sindaco di Monte San Giacomo, Raffaele Accetta ringrazia pubblicamente, chi ha sostenuto, in modo palese o in forma anonima, la comunità in questo periodo di emergenza sanitaria.

“Cari concittadini,

desideriamo rendere nota a voi tutti la nostra gratitudine nei confronti di quanti, in forma palese o anonima, hanno voluto dare un contributo per sostenere la nostra comunità in questo momento.

In particolare, il nostro sentito grazie va ai nostri connazionali residenti all’estero, alla famiglia Percontino in ricordo dei loro genitori Nicola e Angelina e ai soci del Monte San Giacomo Club di Hoboken, per la generosa donazione in favore del nostro Nucleo di Protezione Civile.

Questo momento di crisi sanitaria, economica e sociale sta mettendo a dura prova il mondo: siamo tutti uniti in questa battaglia senza precedenti.

Nei dibattiti di questi mesi abbiamo spesso sentito la frase ‘nulla sarà come prima’. Forse non lo sarà, per la mutata consapevolezza della fragilità dei nostri equilibri abituali. Di certo, una cosa non cambierà mai: il rapporto profondo, continuo, incessante, di affetto e solidarietà che lega la nostra Monte San Giacomo e noi tutti a chi è sono lontano, ma quanto mai vicino.

Questa terribile pandemia ha rafforzato ancor di più, se possibile, quel legame che ci fa sentire sempre una sola, unica, grande comunità, indipendentemente dal posto in cui viviamo.

E questo gesto lo ha dimostrato ancora una volta.

A questi nostri concittadini, va il nostro più sentito ‘GRAZIE’.

Lontani ma vicini, per abbracciarci il più presto possibile”.

Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e il Nucleo di Protezione Civile.