Esclusiva- Il virologo Tarro a Italia2 TV:” Mascherine anti igieniche. Protocollo esagerato, i bambini tornino a scuola”

“Con l’arrivo dell’estate il Coronavirus sarà ancora più debole. Tutti i numeri sono in favore della ripartenza, con una diminuzione dei contagi, delle vittime ed è aumentato il numero dei guariti. Pochissimi inoltre sono ricoverati nelle terapie intensive”. E’ questo in sintesi il pensiero del virologo internazionale Giulio Tarro, candidato due volte al Premio Nobel per la Medicina, che ha da sempre sostenuto anche nella fase più critica dell’emergenza che il virus avrebbe perso la sua potenza. Il Professore Tarro è chiaro. In merito al distanziamento sociale e all’utilizzo delle mascherine. “Le mascherine, con l’inizio del caldo, diventano anche anti igieniche”. Con il virologo di fama internazionale abbiamo anche analizzato le misure di distanziamento sociale ed i nuovi protocolli in vigore dal 18 maggio sui quali, Tarro, senza indugi esprime il suo pensiero. In merito ai timori dei genitori, per un possibile ritorno a scuola da settembre, il Professore si chiede “perché se negli altri paesi ci sono state le riapertura, in Italia non si potrebbe prevedere la stessa cosa?”. Ed ancora, con lo scienziato, abbiamo parlato del vaccino per il Coronavirus, degli studiosi “che stanno troppo in tv”, di come preservare le persone anziane o più deboli dal contagio del virus e delle misure varate in Regione Campania per il contenimento del contagio. Il professore è ottimista: “potremo andare al mare”.

