Hanno regalato mascherine e visiere protettive al Vallo di Diano. La storia d’amore e di talento di Michela e Nico

Michela Garone e Nico Cimino, innamorati, tra loro e del Vallo di Diano. E lo hanno dimostrato quando sono ritornati a vivere a Buonabitacolo, paese di Michela (Nico è di Teggiano) e ora che si sono prodigati per aiutare il territorio durante l’emergenza Covid. “Mia moglie ed io – racconta Nico – abbiamo vissuto più di dieci anni nel Lazio (prima a Roma e poi a Rieti). Ma eravamo stanchi di stare lontano dai nostri affetti così abbiamo lasciato tutto e siamo ritornati nel nostro Vallo. Qui con tanti sacrifici abbiamo cominciato la nostra attività. Io sono un designer di prodotto e d’interni, in pratica disegno prodotti per le aziende e curo la loro immagine grafica. Ho disegnato prodotti diversi prodotti per aziende di Milano, ma anche aziende estere, la mia ultima collaborazione, prima della pandemia è stata con un’azienda israeliana, ora chissà. Mia moglie invece è una stilista e costumista, ha lavorato per il cinema (Cattleya) e la tv (LA7 e Mediaset). La nostra è stata una scelta difficile ma ponderata, sapevamo che tornare nel Vallo avrebbe comportato tanti sacrifici e sudore, ma soprattutto che il nostro lavoro non sarebbe stato capito da tutti”. Due persone di talento che hanno messo a disposizione della propria arte in questa fase.

La moglie sfruttando la sua arte da costumista da quando è iniziata la quarantena ha realizzato e regalato 1.500 mascherine, alcune all’inizio hanno sopperito all’impossibilità di reperirle sul mercato del comune di Montesano (che sono andate alla protezione civile e a chi doveva andare in ospedale) e la maggioranza soprattutto sono andate al comune di Buonabitacolo. E anche alla protezione civile di Padula e chiunque ne faceva richiesta (alcune sono state spedite nel Lazio, a Caserta tutto gratuitamente). Nico ha realizzato con la stampante 3d 150 visiere protettive per gli ospedali di Polla regalate al dottor Marmo e a Sapri. Oggi stanno dando a prezzo di costo mascherine ricamate con i supereroi per far “sorridere” i bimbi e fargli accettare di indossare la mascherina.