Riparte (o prova a farlo) anche il turismo. Il primo visitatore nella Certosa. Oggi riapre il museo Diocesano

Si chiama Armando il primi visitatore della Certosa di Padula dell’era (quasi) post-Covid. Ieri mattina il monumento valdianese ha riaperto ai turisti e Armando, da Salerno, è stato il primo visitatore. “Meraviglioso poter ripartire con la Cultura, ripartire con la bellezza”, ha detto al momento del suo ingresso. Nella tarda mattinata Armando ha prelevato il suo biglietto – gratuito come da decreto ministeriale – e ha potuto scoprire le bellezze della Certosa di Padula. Ad accoglierlo la direttrice Tommasina Budetta, al lavoro da giorni per garantire sicurezza, distanziamento sociale e tutto il necessario per affrontare l’emergenza, e gli operatori del monumento padulese. “Abbiamo lavorato – ha detto emozionata la direttrice – per garantire la sicurezza per i turisti e gli operatori. I nostri operatori hanno fatto trovare una Certosa splendente, con gli ampi spazi esterni pronti per essere ammirati senza pericoli e garantendo il distanziamento sociale richiesto. Mi sono davvero emozionata all’arrivo del primo turista”. Il primo e non il solo. Nel pomeriggio una comitiva di circa dieci persone – perfetto esempio di distanziamento sociale – hanno varcato la porta d’ingresso della Certosa di San Lorenzo, la più grande d’Europa e ammirato le sue bellezze. “Per noi dell’amministrazione e per me, personalmente, è stata una grande emozione rivedere il portone della Certosa spalancato – ha sottolineato Filomena Chiappardo, assessore al turismo del Comune di Padula -. Continueremo a lavorare per tenere alta l’attenzione su Padula Sistema Museo con la certezza che la grande bellezza di Padula aiuterà ad uscire da un momento difficile per tutti”. Padula è una terra di musei, come quello dedicato a Joe Petrosino, e di bellezze ma per poterle ammirare “occorrerà – ha illustrato la Chiappardo – aspettare ancora un po’, crediamo due settimane”. Occorrerà attendere oggi, invece, per poter di nuovo aprire le porte dei musei diocesani di Teggiano. Il direttore, Marco Ambrogi, ha rimarcato che le “opere d’arte sono pronte per essere ammirate in sicurezza. Abbiamo effettuato la sanificazione del tutto con il supporto di un restauratore affinché non ci siano stati problemi per le opere d’arte”. Porte aperte e opere in bella mostra, pronte per la ripartenza. A Pertosa, invece, per la grotta e per i musei Mida, occorrerà attendere ancora. Il presidente Francescantonio D’Orilia ieri ha incontrato i vertici regionali per delle proposte. “In base al distanziamento sociale e ai numeri ora possibili, l’ingresso annuale alla grotta corrisponderebbe al 15 per cento, con costi difficilmente che potremmo sopportare, quindi abbiamo proposto l’area di ingresso alla grotta (lo spiazzale sottostante – ndr) possa essere usato, quando sarà possibile per eventi culturali con numero ridotto di ingressi”. La Fondazione Mida che gestisce la Grotta di Pertosa-Auletta inoltre ha voluto proporsi per ospitare campi estivi. Soluzioni per affrontare la crisi economica, rispettando le precauzioni anti Coronavirus. La prenotazione è invece l’ “arma” usata da Gisella Macchiaroli per evitare assembramenti di turisti e favorire l’accesso al castello di Teggiano. Nei prossimi giorni lo splendido monumento dianese sarà quindi visitabile ma prima occorrerà prenotare la propria visita. Insomma il turismo culturale del Vallo di Diano sta ricominciando a muovere i primi passi, con incertezze per il futuro ma la ferma volontà di affrontarlo al meglio.