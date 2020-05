All’area di servizio Sala Consilina est l’iniziativa “Save the Trucker” destinata agli autotrasportatori

Mascherine, guanti, gel disinfettanti per le mani, misurazione della temperatura e, non ultimo, informazioni sanitarie sul nuovo coronavirus: questa l’iniziativa che oggi e per un mese, sarà rivolta agli autotrasportatori presso alcuni punti della rete viaria nazionale e che vede protagonista anche l’area di servizio Sala Consilina Est. La campagna, denominata “Save the Trucker”, è realizzata da Anas e Croce Rossa Italiana, in collaborazione con l’Albo nazionale degli autotrasportatori, e coinvolge anche altre aree di servizio, oltre a quella di Sala Consilina, ossia quella della Tiberina , quella del Grande Raccordo Anulare – Casilina Interna,sull’ A2 – Rosarno Ovest. Qui gli autotrasportatori, oltre a ricevere i dispositivi di protezione individuale e il gel disinfettante, potranno rivolgere domande presso i punti informativo – sanitari della Croce Rossa e chiarire dubbi sui corretti comportamenti da tenere per il contenimento della diffusione del virus. “Save the Trucker” nasce, infatti, dalla volontà di supportare concretamente l’attività di trasporto delle merci sulle strade e di sostenere una categoria tanto importante per la tenuta sociale, e anche economica del Paese, cercando di diminuire le possibilità di essere contagiati e di contagiare gli altri.

Presente a supporto anche il personale operativo di Anas delle relative aree territoriali per garantire la sicurezza e la circolazione dei mezzi.

Il primo ad essersi sottoposto ai controlli, per capire anche in cosa consistessero, è stato il titolare Sergio Annunziata che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, molto importante per una categoria che non si è mai fermata, nemmeno durante l’emergenza.