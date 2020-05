Il Vallo di Diano ed i comuni Campani “ex zona rossa” esclusi dai benefici economici: una “punizione” per De Luca?

Suona tanto come una “punizione” ad personam la decisione del Governo di escludere i soli comuni della Provincia di Salerno e della Regione Campania dichiarati “zona rossa”, durante l’emergenza Coronavirus, dai benefici economici del Governo garantiti per altre regioni. La notizia è stata diffusa dall’On. Antonio Iannone , di Fratelli d’Italia, che denuncia: “Con una correzione in gazzetta dell’articolo 112 del decreto rilancio il Governo esclude dal fondo per i benefici economici dedicato ai comuni dichiarati zone rosse tutti quelli del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, ed Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Una vergogna senza precedenti, un Governo di una cialtroneria mai vista prima. I Cittadini di questi comuni hanno vissuto un’esperienza devastante ed ora il Governo li abbandona”. Quando il provvedimento sarà al Governo presenterò un emendamento per richiedere la pronta ammissione di questi Comuni, non accetto che i Campani vengano discriminati”.Naturalmente Iannone si chiede, nella nota stampa diffusa quale sarà la reazione del Governatore Campano, Vincenzo De Luca e dei parlamentari campani dei partiti che sostengono il Governo. Davvero una decisione incomprensibile, ha commentato il Consigliere provinciale del PSI, Giovanni Guzzo che già da giorni aveva annunciato la discussione in Consiglio Provinciale di Salerno proprio di una mozione nella quale si chiedono che vengano garantiti al Vallo di Diano i benefici economici assegnati a tutte le ex zone rosse d’Italia anche al Vallo di Diano.

Il Governo Conte, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, aveva accolto l’Ordine del Giorno presentato dal Parlamentare lucano Vito De Filippo (ITALIA VIVA), impegnandosi attraverso la Vice Ministra Laura Castelli a far ottenere ai Comuni di Moliterno, Irsina e Tricarico (dichiarati “Zona Rossa” nel corso dell’Emergenza Coronavirus) gli stessi benefici economici e fiscali concessi ai comuni Lombardi e Veneti sottoposti a particolari misure restrittive a causa dei “focolai” di Coronavirus. Nel servizio andato in onda sulla nostra emittente auspicavano che i parlamentari salernitani, ma anche politici ed amministratori locali si impegnassero, allo stesso modo di De Filippo.

Un atto, dell’ultimo munito, come dicevamo, che ha il sapore amaro della bega politica che si ripercuote sui cittadini alle prese con una crisi economica davvero preoccupante, forse poco compresa da chi dovrebbe adottare decisioni importanti e che invece pensa solo a togliersi “qualche sassolino dalla scarpa”.