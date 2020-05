Sala Consilina:l’IIS “ M. T. Cicerone presente in live streaming alla XIX edizione de “I colloqui fiorentini”

Quest’anno la XIX edizione de “I Colloqui fiorentini”, per l’emergenza covid-19, si svolgono in diretta streaming, dedicati a Cesare Pavese : “E sarà mattino e ricomincerà l’inaudita scoperta, l’apertura alle cose”, i colloqui avrebbero avuto luogo a Firenze dal 5 al 7 marzo 2020.

I “Colloqui fiorentini – Nihil alienum” sono una manifestazione a carattere nazionale, ormai solidamente affermata nel panorama scolastico e culturale italiano, proposta dall’associazione di insegnanti Diesse Firenze e Toscana, Didattica e Innovazione Scolastica, con l’adesione del Presidente della Repubblica ed in collaborazione con il MIUR. Nonostante l’annullamento dei Colloqui fiorentini 2020 su Pavese in presenza, si sono organizzati una serie di eventi on line, lezioni con esperti, scrittori, poeti, letterati e giornalisti, il convegno si svolge in diretta streaming il 21 e il 22 maggio, secondo il programma pubblicato sul sito diesse Firenze e Toscana.

Non poteva mancare, anche quest’anno la partecipazione degli studenti del Liceo Classico, classi terze, sezioni B e C, del Cicerone, che guidati dalla prof. Annamaria Colucci, partecipano alle video-lezioni, in modalità zoom o meet. Inoltre, gli alunni hanno così la possibilità di interagire, tramite, quesiti ed interventi, prevista la partecipazione anche al concorso letterario. Al convegno ha preso parte, il 12 ed il 13 maggio, il giornalista Pasquale Sorrentino, che ha disquisito sul ruolo della comunicazione nei tempi della pandemia. La diretta streaming dei Colloqui, del 21 e 22 maggio, viene trasmessa da Rai 3. Dal 25 maggio si aggiunge la presenza di Roberto Saviano, in aiuto ai proff con lezioni on line. Inoltre gli studenti, del Cicerone e non solo, attendono risposta dall’autrice Dacia Maraini che dovrebbe tenere una lezione sul romanzo del 900. Per il 4 e 9 giugno sono in programma lezioni di letteratura italiana con la Normale di Pisa. Per gli studenti della scuola secondaria superiore, i colloqui, insomma, rappresentano un’occasione di promozione e valorizzazione della loro capacità di elaborazione dei contenuti culturali studiati e delle loro capacità espressive e al contempo per i docenti, rappresenta, un’innovazione dell’attività didattica ed un corso di aggiornamento di alto livello culturale.