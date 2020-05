L’incognita centri estivi e asili nido: i timori delle famiglie con bimbi piccoli

Come, dove, soprattutto con chi passeranno l’estate i bambini da 0 a 3 anni, è la domanda che assilla migliaia di famiglie italiane, dopo che il decreto rilancio ha escluso i più piccoli da centri estivi e attività educative. I genitori rientrati al lavoro, sono sommersi dagli impegni e in preda alle preoccupazioni, in quanto non sanno dove lasciare i figli più piccoli.Troppo rischioso riaprire gli asili nido per i centri estivi ha stabilito il governo, per i bambini fino a tre anni, il decreto prevede solo la possibilità di andare al parco con un adulto, magari un nonno o una babysitter. Così il rischio contagio è ancora più alto, dicono i genitori e non si risponde ai bisogni dei bambini, che esprimono la necessità di interagire con i propri compagni.

Per i nidi privati o convenzionati, rimanere chiusi anche in estate, significa rischiare di non aprire più. In Emilia-Romagna regione virtuosa sono 537 quasi la metà del totale, per le educatrici la cassa integrazione sta per finire e si chiedono cosa succederà a settembre.