Da lunedì Carmine Manzo riapre Planet Fit: “Sicurezza e confort al top per ricominciare la vita verso la vita”

“In sicurezza e confort ricomincia la vita verso la vita”: è lo slogan scelto da Carmine Manzo per l’attesa riapertura di Planet Fit, la palestra gestita con successo sempre crescente a Sala Consilina in collaborazione con Federica D’Auria. A rendere più agevole e sicura possibile la “Fase 2” di Planet Fit sono le peculiarità che la caratterizzano da sempre: gli ampi spazi disponibili per gli allenamenti, e la flessibilità degli orari. I locali di circa 500 mq sono dotati delle più moderne attrezzature, ed è possibile praticare diversi tipi di sport, tra i quali fitness, body building, calisthenics e crossfit. Planet Fit è aperto tutti i giorni della settimana in via Barra 278 a Sala Consilina: dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 22:00, ed anche il sabato e la domenica per l’intera giornata.

Carmine ai nostri microfoni spiega tutti i dettagli legati alla riapertura di Planet Fit. Perché ovviamente in questa fase la massima attenzione sarà dedicata al rispetto delle normative relative alla sicurezza: a cominciare dagli ingressi limitati, che avverranno tramite prenotazione, e con turni della durata di un’ora. Quindi a partire da subito Carmine attende le telefonate degli utenti (vecchi e nuovi) di Planet Fit, per concordare con ciascuno gli orari degli allenamenti settimanali.

È obbligatorio l’utilizzo dei guanti, mentre la mascherina va tenuta tra un esercizio e l’altro (ma non nella fase di allenamento vera e propria, o quando si utilizzano gli attrezzi). Tra le altre regole da seguire: mantenere la distanza di 1 metro tra le persone, e di 2 metri durante l’attività fisica. I dispenser con le soluzioni idroalcoliche e igienizzanti saranno disponibili ovunque, e comunque attrezzi e macchine saranno disinfettati dopo ogni utilizzo. Le normative applicate in questa fase per la riapertura delle palestre consentono l’utilizzo degli spogliatoi soltanto per cambiarsi, e non sarà possibile quindi effettuare la doccia. È consigliato arrivare già in tenuta sportiva, ma le scarpe andranno comunque cambiate: quelle utilizzate in palestra non devono essere le stesse utilizzate per strada. Resta vietato condividere borracce, bicchieri, bottiglie e smartphone.