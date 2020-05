Il Ministero dell’Istruzione studia le modalità per il rientro in classe a settembre

L’anno scolastico è stato concluso in anticipo per ovvi motivi. Il ritorno a scuola in questa fase avrebbe rappresentato un rischio troppo alto per la salute di tutti a causa del Covid-19.

Per permettere il rientro degli studenti a settembre sarà necessario ridurre il numero di alunni per singola classe ed aumentare di conseguenza il numero d’insegnanti. Inoltre, potrebbe essere necessario effettuare una turnazione degli studenti tra lezioni online e lezioni in presenza per permettere a tutti di seguire le lezioni.

Intanto il comitato di esperti del Miur sembra dare nuove disposizioni, «Soprattutto nelle scuole di primo ciclo non vogliamo che si torni tra i banchi con una didattica a distanza oppure mista: i bambini della scuola dell’infanzia, elementare e media devono poter essere in un contesto di socialità», ha detto Amanda Ferrario, membro del Comitato di esperti per la riapertura delle scuole, «Ci stiamo muovendo per ridefinire l’unità oraria che non deve essere necessariamente di 60 minuti, in modo tale da poter garantire il tempo scuola a tutti gli studenti. Farli entrare in maniera scaglionata durante l’arco della giornata e non tutti alle otto, utilizzare per le lezioni non soltanto le aule, ma anche parchi e giardini». E’ probabile che per le superiori, la didattica a distanza ci sarà ancora quanto meno nella prima parte dell’anno.

Gli argomenti più controversi riguardano, ovviamente, l’utilizzo delle mascherine chirurgiche, secondo il comitato scientifico, l’uso è obbligatorio, ad eccezione della scuola materna, mentre i guanti non rientrano nel regolamento. Per le distanze di sicurezza i banchi dovranno essere separati almeno due metri gli uni dagli altri.