Risolto il giallo degli screening del Vallo di Diano: tutti i tamponi sono negativi. L’unico positivo è l’uomo di Polla (già guarito)

Nelle scorse settimane sono stati effettuati i tamponi a tappeto in tutto il Vallo di Diano: circa diecimila test in ogni comune del comprensorio a opera dell’istituto zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici. Un’operazione di massa che ha portato all’esito ottimo: un positivo (il cinquantenne di Polla già guarito) e a tutti gli altri negativi. In realtà ha portato anche a un “utilizzo” politico – all’insaputa dell’istituto zooprofilattico – dei tamponi, con il caso di Polla e non solo, e a delle polemiche sulla comunicazione dell’esito dei tamponi. Polemiche alimentate anche direttamente dagli amministratori. Infatti la maggior parte dei sindaci dei comuni interessati ha dichiarato – in diretta Facebook o con comunicati – l’esito dei tamponi negativi sottolineando che però non tutti erano stati resi noti. Secondo quanto emerso, però, era necessario – da parte degli organi competenti – rendere noto solo i tamponi che risultavano positivi al Coronavirus. Il resto, gli esiti negativi non erano un atto dovuto in quanto i test venivano esaminati in diversi laboratori e soltanto se uno risultava positivo sarebbe scattata la macchina organizzativa e della comunicazione. Spieghiamoci meglio. Tutti i tamponi, circa diecimila, sono stati esaminati nel giro di 48 ore. Un solo positivo, bloccato e messo in quarantena immediatamente.

L’iter è stato quindi questo: il Nucleo emergenza dell’istituto ha effettuato i tamponi, questi sono stati esaminati nei vari laboratori regionali. Se risultava un positivo veniva comunicato, come legge prevede, al dipartimento di prevenzione, alla protezione civile e al sindaco. L’elenco dei negativi è un “di più” che si è fatto. Infatti è stato riferito che se non arrivano telefonate entro 4 giorni chi è stato sottoposto a test poteva considerare quel tampone negativo. L’Asl e il Dipartimento di prevenzione non erano e non sono tenute a comunicare gli esiti negativi. A maggior ragione perché in molti comuni sono stati sottoposti a tampone persone domiciliati in altri paesi e quindi quel risultato va nel comune di domicilio. Insomma tanto rumore, tante polemiche, ma senza basarsi sui fatti. Diecimila tamponi circa (compresi 500 per il personale sanitario di Polla) e un solo positivo.