"Rocco Giuliano era il sindaco della gente": il commosso ricordo del giornalista e storico Geppino D'Amico

Geppino D’Amico, è veramente difficile immaginare Polla e il Vallo di Diano senza Rocco Giuliano

Non si è mai pronti per commentare simili notizie, specialmente quando ti arrivano inattese perché ci si aggrappa sempre alla speranza che per Rocco Giuliano derivava dall’ottimismo della volontà che era lo slogan dei PSI degli anni d’oro del Garofano. Lo avevo sentito telefonicamente il giorno prima dell’intervento; certo, non mi aveva nascosto di essere preoccupato ma in lui, nei suoi familiari e negli amici c’era la speranza che tutto sarebbe andato per il meglio. Non eravamo pronti a parlare della sua scomparsa anche perché era stato detto che l’intervento chirurgico era andato bene.

Qual è l’appellativo giusto per ricordarlo e cosa cambia con la sua scomparsa?

L’appellativo può essere uno soltanto: il sindaco della gente per la sua disponibilità ad ascoltare. E ascoltava tutti: Amici, compagni di partito e avversari che per lui non erano mai nemici. La sua vicenda umana e politica va oltre la sua storia personale perché dal 1975 ad oggi Egli è stato (e lo sarà anche in seguito) parte importante della storia di Polla, del Vallo di Diano e della Provincia salernitana. I tantissimi messaggi che da ieri vengono postati sui social e l’attenzione degli organi di informazione radiotelevisiva e della carta stampata ne sono la dimostrazione. L’attività politica e amministrativa lo assorbiva notevolmente anche a costo di trascurare in alcune occasioni gli affetti familiari: la moglie, i figli e i nipotini.

Era l’erede della grande tradizione politica socialista del Vallo di Diano. È stato l’ultimo “grande” socialista valdianese?

Aldilà di quella che è stata la sua collocazione politica, cambiano parecchie cose. Con Rocco Giuliano finisce un’epoca e non soltanto per Polla perché con lui scompare l’ultimo esponente di una classe politica e amministrativa che era espressione di una cultura residente, una cultura residente che tra gli anni ’70 e ’80 aveva cambiato il volto del Vallo di Diano. Lui era entrato in consiglio comunale a Polla nel 1975, prima Assessore poi Vice sindaco con Vincenzo Romano. Dal 1990 sindaco fino al 2005 quando la nuova legge elettorale bloccò la ricandidatura a chi aveva fatto due mandati di seguito. Si candidò alla provincia e fu consigliere per due consiliature e assessore ai trasporti nella giunta provinciale guidata da Angelo Villani. Quindi, otto anni fa tornò a fare il sindaco. Era orgoglioso delle ultime realizzazioni: Piazza Mons. Antonio Forte, inaugurata due anni fa alla presenza del Governatore Vincenzo De Luca, e la ricostruzione in loco dei due edifici scolastici, prima quello riservato alle scuole elementari e lo scorso anno quello riservato alle scuole medie.

Qualche ricordo personale?

La nostra frequentazione ha avuto inizio nel 1970, ai tempi del Gruppo Folk Tanager (parliamo di 50 anni fa!). Posso dire che ho imparato a guidare con la sua mitica 500 bianca; è stato testimone alle mie nozze e padrino del mio primogenito. Anche per l’affinità politica sono state tantissime le manifestazioni durante le quali mi ha voluto al suo fianco. Ricordo quella del 21 giugno del 2005 in occasione del centenario della posa della pietra fondamentale dell’Ospedale Luigi Curto di Polla; qualche anno dopo la commemorazione del prof. Vincenzo Curcio e quella di intitolazione a Giosi Roccamonte dell’Aula delle conferenze del nostro presidio Ospedaliero. Ultima in ordine di tempo, nel novembre scorso, la cerimonia con Antonio Bassolino ed Enzo Mattina in memoria di Gianfranco Federico, al quale dedicò una piazzetta nel centro storico. Ci sono poi almeno due le iniziative a cui teneva particolarmente e che, purtroppo, non potrà organizzare: l’intitolazione della Biblioteca Comunale a Vincenzo Curcio (che ne era stato il promotore nel 1974) e l’inaugurazione ufficiale del nuovo edificio che ospita la Scuola Media. Sono iniziative importanti perché dimostrano il suo attaccamento a Polla, alla sua storia ed agli Uomini che le hanno reso onore. Non vanno dimenticate, inoltre, le varie manifestazioni culturali e scolastiche perché ha sempre prestato attenzione alle giovani generazioni.

Come vedi il futuro politico-amministrativo di Polla?

Lascia un’eredità pesante, difficile da gestire. Tocca a coloro che dovranno guidare il paese fino alle prossime elezioni non farlo rimpiangere ma sarà un compito particolarmente arduo.

Mi piace pensare che nei sentieri del cielo troverà molti compagni di partito: Gerardo Ritorto (che lo aveva lanciato in politica); Enrico Quaranta (che ne aveva subito apprezzato le doti di grande lavoratore); Diego Raffone (storico segretario dei Socialisti del Vallo di Diano); Enzo Vacca (suo prezioso collaboratore negli anni della presidenza del Consorzio dei comuni del Vallo di Diano); Vincenzo Curcio, assessore di lungo corso al comune di Polla e alla Comunità Montana ma anche Presidente della ex USL 57 di Polla. Ma troverà anche altri amici che ha frequentato quando era giovane: penso agli amici del Gruppo Tanager, a cominciare dal presidente Amedeo De Luca, e poi lo stesso Vincenzo Curcio, Antonio Di Mauro, ma soprattutto Antonio Isoldi, Eduardo Volpe ed altri ancora.