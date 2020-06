Tribunale di Sala Consilina: il silenzio del Vallo di Diano e l’iperattivismo del Cilento nel bilancio di Geppino D’Amico

Il tema della riapertura del Tribunale soppresso di Sala Consilina, tornato alla ribalta negli ultimi giorni, interessa poco alla politica valdianese: almeno così sembra di capire dal silenzio registrato nel Vallo di Diano, accompagnato invece dall’iper-attività dei politici Cilentani. Una differenza che non poteva passare inosservata al giornalista e storico Geppino D’Amico.

“Che il dibattito sul tribunale di Sala Consilina si sarebbe allargato dopo le criticità logistiche post Covid del Tribunale di Lagonegro era facile prevederlo. E se nel Vallo di Diano il Comitato per la riapertura dei tribunali chiusi nel 2013 e l’Associazione Giuristi Cattolici chiedono con forza la riapertura del Tribunale di Via De Marsico, dal Cilento arrivano proposte generose di ospitalità. In che moro? Dando vita al tribunale del Parco.

Abbiamo già anticipato la proposta dell’on.le Federico Conte, avanzata proprio attraverso Italia 2 Tv, a Conte si è subito accodato Stefano Pisani. Chi è costui? Era il vice di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica ucciso nel 2010 in circostanze purtroppo ancora non chiarite dalle indagini. Pisani, che prese il posto di Vassallo ed è tuttora in carica, sostiene che il Parco è un territorio omogeneo e quindi deve avere il suo tribunale e, generosamente, fa capire che Vallo della Lucania è pronta ad offrire ospitalità. Tutto il resto è campanilismo! Due giorni fa l’intervento di Simone Valiante il quale, dopo avere ricordato che lui il tribunale del Parco lo aveva proposto nel 2015, ha sostenuto l’utilità di una riflessione sul tribunale del Parco che potrebbe essere una delle tante idee per condividere una politica di servizi comuni sul territorio. Questo perché il Parco può e deve ragionare insieme sul proprio futuro. “È evidente –questo il Valiante pensiero– che tutto ciò non può avvenire a discapito di popolazioni che sono ancora distanti e devono chiaramente raggiungere i servizi in tempi rapidi. Se non si apre però una riflessione serena degli ordini professionali anche sul futuro della giustizia del nostro territorio, è difficile ragionare del futuro. Il mio lavoro da parlamentare –è sempre Valiante che parla– ha consegnato agli atti dell’allora Commissione di verifica ministeriale sulle circoscrizioni giudiziarie una serie di rilievi ed approfondimenti, lasciando aperta la possibilità di una revisione dei piccoli presidi a cominciare da quello di Sala Consilina. Se oggi veramente si riapre una piccola possibilità, è forse più utile che alle polemiche si sostituisca la ragionevole possibilità di un lavoro e di una battaglia comune”.

Cerchiamo di riassumere: Valiante dice “si” al tribunale del Parco, ma lascia aperta la possibilità di una revisione dei piccoli presidi a cominciare da quello di Sala Consilina. Sono compatibili le due idee?

Intanto, molti sostengono la necessità di assicurare ai territori il diritto di avere una “giustizia di prossimità”. In attesa che qualcuno ci spieghi come applicarla al nostro territorio proviamo ad analizzare le “distanze di prossimità” con i seguenti risultati: la distanza chilometrica che separa Sala Consilina da Lagonegro è di 33 Km; da Sala Consilina a Vallo della Lucania i Km salgono a 90 che diventano oltre 100 se consideriamo Caggiano, Auletta, Petina e Salvitelle. Il problema non interessa soltanto gli avvocati ma anche i cittadini, sia quelli che si rivolgono alla magistratura per avere giustizia, sia quelli che, purtroppo per loro, vanno in tribunale per difendersi.In attesa di ricevere utili indicazioni sulla giusta interpretazione della “giustizia di prossimità” ci sia consentita un’ultima annotazione: in tutta questa vicenda colpiscono due cose: l’iperattivismo dei rappresentanti politici del Cilento e il silenzio assordante di quelli del Vallo di Diano.

Però non dobbiamo dimenticare che non serve a nulla chiamare a raccolta i cittadini del Vallo di Diano dopo che le decisioni saranno state assunte e gli atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, così come è avvenuto a settembre del 2013. In tal caso vale il discorso di Giulio Cesare al momento di attraversare il Rubicone senza l’autorizzazione del Senato di Roma,”Alea iacta est”: il dado è tratto. Allora eravamo nel 49 a.C.; oggi siamo nel terzo millennio e qualsiasi protesta postuma resterebbe fine a se stessa”.

GEPPINO D’AMICO